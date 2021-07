Bureaux : le marché locatif redémarre au deuxième trimestre 2021

En France, le contexte économique s’améliore, à l’image de l’activité tertiaire francilienne. Après les premiers frémissements de reprise sur le marché locatif des bureaux qui ont été enregistrés à la hausse au dernier trimestre, ces derniers se sont consolidés au deuxième trimestre avec +14% par rapport à un an plus tôt, d’après les chiffres publiés par Immostat. Quant au marché de l’investissement, il a connu un trimestre particulièrement calme.

Une reprise dynamique du marché locatif des bureaux

La reprise qui avait été pressentie pour le marché locatif des bureaux au premier trimestre 2021 s’est confirmée au cours des trois derniers mois puisque plus de 422 800 m² ont été commercialisés, soit 23 % de plus qu’au trimestre précédent. Ainsi, 765 600 m² de bureaux ont été commercialisés en cumul depuis le début de l’année, soit +14 % par rapport à un an plus tôt. « Le volume d’activité reste en dessous de la moyenne décennale (- 28 %) mais la confiance regagne peu à peu les utilisateurs. Le segment des petites surfaces (inférieures à 1 000 m²) se montre résilient et les grands utilisateurs, qui avaient fait preuve d’attentisme en 2020, affichent leur clair retour sur le marché locatif », précise Grégoire de la Ferté, directeur exécutif bureaux Ile-de-France au CBRE.

L’offre immédiate de bureaux en Île-de-France continue aussi de progresser. Au 1er juillet 2021, elle s’élevait à 4 millions de m² disponibles, soit + 6 % comparé au trimestre précédent. Même si les marchés les plus établis (quartiers centraux de Paris, Neuilly/Levallois, et boucle sud) sont les premiers bénéficiaires de ce regain d’activité, JLL, spécialiste du conseil en immobilier d’entreprise, note « quelques belles performances sur des secteurs moins onéreux tels que la boucle nord, Saint-Quentin-en-Yvelines, ou la deuxième couronne sud ».

« Les entreprises ont aujourd’hui davantage de visibilité et veulent aller de l’avant. Elles souhaitent entrer dans une nouvelle dynamique, changer leur façon de travailler, en écoutant notamment davantage leurs collaborateurs, et profiter de cette occasion pour réduire leur empreinte immobilière », indique Marie-Laure Leclercq De Sousa, directrice du département « Leasing Markets Advisory » de JLL.

Le marché de l’investissement en recul de 35 % sur douze mois

Avec à peine 1,9 milliard d’euros investis, le marché francilien de l’investissement a en revanche connu un deuxième trimestre plutôt calme, pour un total investi à 5,2 milliards d’euros au premier semestre 2021. Malgré une baisse marquée du volume d’investissement, en raison des nouveaux modes de travail, le bureau reste d’après le CBRE, « une typologie d’actif recherchée par les investisseurs totalisant près de deux tiers des volumes au premier semestre 2021 ».

Selon JLL, les transactions ont été légèrement plus nombreuses ce trimestre, avec 53 opérations recensées au cours des 3 derniers mois, contre 47 au premier trimestre, mais elles auraient concerné des actifs plus petits. En cumulé, sur l’ensemble du premier semestre 2021, les transactions d’un montant compris entre 50 et 100 millions d’euros sont les seules à progresser d’une année sur l’autre, avec +37 % en volume. Les autres segments enregistrent quant à eux un recul prononcé d’environ -40 %.

De leur côté, les investisseurs étrangers ont été plus présents au deuxième trimestre puisqu’ils concentrent 49 % des montants investis. Les fonds d’investissement internationaux (11 %), et les investisseurs américains et allemands (6 %) ont été les plus actifs. Les investisseurs français arrivent quant à eux en tête avec 45 % des montants engagés.

Marie Gérald

