Crise du logement : les propositions des députés RN

Revitalisation des zones rurales, accession à la propriété, « priorité nationale » pour les logements sociaux : les députés du Rassemblement national ont présenté mercredi une palette de mesures pour le logement, face selon eux à une "politique anti-propriétaires" d'Emmanuel Macron.

Frédéric Falcon, député RN de l’Aude a accusé la politique d'Emmanuel Macron d'être à l'origine de la pénurie de logements. Il a pointé du doigt la fiscalité, la prochaine restriction du prêt à taux zéro, les normes environnementales, et l'objectif "zéro artificialisation nette" (ZAN) sur le territoire.

Selon les députés du Rassemblement national, ces mesures contribuent à une politique anti-propriétaires, qui entrave l'accès à la propriété. Pour contrer cette situation, le groupe de Marine Le Pen a constitué un groupe de travail sur le logement, qui a contribué à élaborer le programme présidentiel en vue de 2027.

Renouer avec la France des propriétaires

L'élu de l'Aude a souligné l'importance de mettre en place des mesures visant à revitaliser les zones rurales et périphériques, tout en soutenant la construction et en accordant la priorité aux logements sociaux aux personnes de nationalité française.

Le plan de l'exécutif, détaillé début juin par la Première ministre Elisabeth Borne, après six mois de travaux du Conseil national de la refondation (CNR), vise à enrayer la crise du logement, face à la chute libre de la construction neuve, à la location grippée, et au mal-logement, touchant près de 4,1 millions de personnes en France. Le gouvernement prévoit ainsi une prolongation, mais avec une forte restriction du prêt à taux zéro (PTZ), la fin du dispositif Pinel d'investissement locatif, de nouvelles aides à la location, et un soutien à la construction.

Cependant, les députés du Rassemblement national critiquent ces mesures et estiment qu'il n'y a pas de mesure majeure pour donner un coup de fouet au secteur du logement. Philippe Lottiaux, député RN du Var, affirme qu’« une politique s'installe contre les propriétaires », qualifiant cela de « politique de dépossession ».

Anaïs Sabatini, élue des Pyrénées-Orientales, ajoute que selon Emmanuel Macron, « l’immobilier est considéré comme du capital dormant », tandis que le Rassemblement national propose de « renouer avec la France des propriétaires ».

Pour concrétiser leurs propositions, Mme Sabatini a déposé une proposition de résolution visant à faire du logement « une cause nationale », tandis que son collègue Frédéric Falcon a présenté une proposition de loi visant à assouplir les obligations énergétiques pour la mise en location des logements.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : Frédéric Falcon