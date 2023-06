Copropriétés dégradées : Emmanuel Macron lance un plan à Marseille

En déplacement à Marseille pendant trois jours, le président Emmanuel Macron a annoncé ce mardi un « plan de sauvetage exceptionnel » pour quatre grandes copropriétés dégradées de la cité phocéenne. Ces dernières feront l’objet d’une opération de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national (ORCOD-IN).

Lors des États Généraux du Logement en 2022, la mairie de Marseille avait estimé qu’il était nécessaire de réaliser des opérations « lourdes et massives » sur 29 copropriétés dégradées.

« Pour quatre d'entre elles (Les Rosiers, Consolat la Maurelette, et l’ensemble Grand Mail Gardians, NLDR), nous allons mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national (ORCOD-IN) pour mobiliser des moyens exceptionnels d'intervention et mieux lutter contre les marchands de sommeil. Il y a urgence », a annoncé Emmanuel Macron.

Les premières opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national (ORCOD-IN) avaient été lancées en 2017 en Île-de-France, pour « remettre sur pied » des copropriétés à la dérive de Mantes-la-Jolie, Grigny, Clichy-sous-Bois, ou encore Villepinte. L’objectif de ce dispositif : permettre à l’État de pouvoir exproprier ou racheter plus facilement pour détruire ou rénover ces copropriétés.

Dans ces dernières, certains copropriétaires ne paient pas les charges, ce qui engendre une dégradation des parties communes sans pouvoir entreprendre de rénovation, faisant de ces immeubles de véritables « bidonvilles verticaux », et entraînant l’arrivée des marchands de sommeil.

Exproprier plus facilement les marchands de sommeil

« Vous avez des marchands de sommeil, des propriétaires qui ne payent pas les charges et progressivement une dette s'accumule, les communs se dégradent, les ascenseurs ne sont pas réparés, les toitures ne sont pas réparées, les façades se délabrent et progressivement, année après année, la situation glisse », a décrit le chef de l'État, évoquant des « situations de détresse, parfois de désespoir extrêmement importantes » créées par « moins d'un tiers des propriétaires ».

« Il faut pouvoir les isoler, faire payer ceux qu'on peut, et ensuite exproprier beaucoup plus facilement et de manière plus punitive les marchands de sommeil et ceux qui ont placé l'ensemble de la copropriété dans cette situation », a indiqué le président de la République depuis la résidence Est marseillais - plus communément appelée « cité Benza » - qui accumule 1,3 million de dettes, et placée sous administration judiciaire depuis 2017.

« On va en quelque sorte nationaliser ces copropriétés : on se dote de dispositifs hors du droit commun, on exproprie, on indemnise et on reloge tous ceux qui sont en quelque sorte victimes de cette situation », ce qui permet « de faire les travaux beaucoup plus rapidement », a expliqué Emmanuel Macron, promettant que la situation serait désormais réglée en 18 à 24 mois, contre 7 à 8 ans auparavant.

Marseille, deuxième ville de France, fait face au fléau de l’habitat indigne et des marchands de sommeil depuis plusieurs années.

« On a des appartements T3 de 60 m2 à 10 000 euros qui sont loués 800 euros à Marseille, je vous laisse imaginer la rentabilité », a souligné Benoît Payan, maire de Marseille.

La ville compterait plus de 40 000 « taudis ». Pour rappel, en 2018, deux immeubles de la rue d’Aubagne s’étaient effondrés, entraînant la mort de 8 personnes.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock