Affichant une progression de ses livraisons dans les QPV en 2023, Foncière Logement affiche des perspectives positives pour 2024. Et ce toujours avec les mêmes objectifs affichés par l’association : favoriser la mixité sociale, lutter contre l’habitat indigne, loger les salariés…

D’après ses résultats de l’exercice 2023, révélés ce jeudi 18 avril, l’association Foncière Logement affiche une activité dans le vert. Pour preuve : elle observe +15 % de logements livrés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Ce qui conforte l’association du groupe Action Logement à prévoir +24 % livraisons dans ce type de périmètre, en 2024.

« Consciente de la crise grave qui touche actuellement le logement en France, Foncière Logement souhaite renforcer son action et rehausser ses objectifs de production, en portant à 2 000 le nombre de logements à engager en 2024, soit +15 % d’autofinancement consacré à la production de logements locatifs libres et intermédiaires supplémentaires, prioritairement dans les QPV situés dans les bassins d’emploi dynamiques et sous tension locative », abonde la structure dans son communiqué.

Favoriser la mixité sociale, lutter contre l’habitat indigne, loger les salariés…



Foncière Logement affiche ses objectifs habituels. « Dans le contexte difficile que nous connaissons, tant la hausse de notre production de logements que celle du nombre de mises en chantier nous permettent de répondre à la forte demande des entreprises dans les bassins d’emplois et d’œuvrer concrètement pour le quotidien des salariés », expose la présidente de Foncière Logement, Cécile Mazaud.

« La décision de notre Conseil d’administration, avec l’appui du groupe Action Logement, d’aller au-delà de nos engagements initiaux et d’investir plus encore dans la production de logements est un signal fort, tant vis-à-vis des salariés et des entreprises, que de l’ensemble de la filière construction, en faveur de la mixité sociale en 2024 », poursuit l’intéressée.

Foncière Logement compte ainsi en 2024 deux programmes. D’abord le programme de lutte contre l’habitat indigne Digneo, avec 6 500 logements à l’étude pour plus de 1 700 lancés. Le deuxième, visant 1 000 logements, tend à favoriser l'accession à la propriété à prix maîtrisés.

« Bénéfique pour les salariés comme pour les territoires, notre parc participe à créer la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) en accueillant une majorité de jeunes ménages actifs », défend Pascaline Fourgoux, vice-présidente de Foncière Logement. « En 2023, l’écart moyen entre le revenu moyen de nos locataires et ceux des communes d’implantation s’est encore relevé pour atteindre 154 %, et 33 % d’entre eux étaient en mutation professionnelle », abonde-t-elle.

Afin d’activer ces leviers, Foncière Logement accompagne 72 % des promoteurs et constructeurs dans leur activité et l’accomplissement de leurs projets. Notamment à travers des mesures gouvernementales d’adaptation des règles de la commande publique. Inscrites dans les circulaires du 30 mars 2022 et du 22 septembre 2022, elles prévoient la révision et l’actualisation de prix et l’évolution des calendriers de réalisation.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock