Les chiffres de la construction se poursuivent sur la tendance baissière notée depuis ces derniers mois. Certes, entre janvier en février, les mises en chantier rebondissent de 15 %, mais les permis de construire, eux, flanchent de 4 %. Sans compter les évolutions annuelles et trimestrielles, qui livrent un bilan plus nuancé.

Alors que 373 100 permis de construire de logements ont été enregistrés en 2023, passant en dessous de la barre des 400 000, le bilan enregistré par le ministère de la Transition écologique entre mars 2023 à février 2024 n’est guère mieux.

364 800 logements ont été autorisés à la construction sur les 12 derniers mois…

En effet, sur cette période, 364 800 logements ont été autorisés à la construction. Soit une baisse de 21,8 % que lors des 12 mois précédents (101 900 de moins), voire -21 % par rapport aux 12 mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020). Dans l’individuel, les volumes d’autorisations retombent à 133 300 unités (42 500 en moins, -24,2 %). « Elles sont 29 % en dessous de la valeur d’avant-crise et atteignent leur niveau le plus bas depuis le début de l’observation de la série en 2000 », commente le ministère.

Le recul est présent aussi bien dans l’individuel pur (-25,9 %) que le groupé (-20,4 %). En parallèle, la chute des permis de construire est d’une plus faible mesure dans le logement en résidence (-13,8 %) quoique plus forte dans les logements collectifs ordinaires (-21,9 %). Ensemble, ils cumulent 231 500 logements autorisés entre mars 2023 et février 2024, soit 59 400 de moins (-20,4 %) par rapport aux 12 mois précédents, et 16 % de moins qu’entre mars 2019 et février 2020.

Par comparaison mensuelle, les permis de construire reculent à 30 000 entre janvier et février (-4 %). « Le nombre de logements autorisés se situe 22 % en dessous de son niveau moyen des 12 mois précédant le premier confinement », lit-on dans le bilan du ministère. On remarque une stabilité côté logement individuels, avec -1 % par rapport à janvier, tandis que les chiffres s’écroulent par rapport à leur moyenne des douze mois d’avant crise sanitaire (-35 %). Par rapport à ces mêmes références, la tendance des permis est bel et bien baissière au niveau des logements collectifs et en résidence, respectivement de -5 % et de -13 %.

Les évolutions trimestrielles quant à elles sont dans le vert. De décembre 2023 à février 2024, on note un rebond des autorisations par rapport aux trois mois précédents (+4,4 %, après -2,5 %). Les logements collectifs ou en résidence progressent (+9,6 %, après -2,8 %), tandis que les logements individuels régressent (-4,4 % après -2 %).



…et des mises en chantier qui décrochent de 25,2 %

Pendant ce temps, les mises en chantier décrochent de 25,2 % entre mars 2023 et février 2024 (95 700 en moins), comparé à la période entre mars 2022-février 2023. « Si l’on prend comme point de comparaison les 12 mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020), le nombre (...) de logements commencés est inférieur de 27 %. Il s'agit des plus faibles totaux depuis 2000 », déplore le ministère de la Transition écologique.

La plus forte diminution des mises en chantiers se trouve dans les logements individuels purs (-32,9 %), suivi des logements collectifs ordinaires (-22,8 %), des logements en résidence (-20,7 %) et des logements individuels groupés (-15,1 %). Respectivement, les ouvertures de chantiers en individuel et collectif/résidence ont reculé de 42 500 unités pour atterrir à 118 300 logements commencés (-24,2 %) et de 47 800 unités (-22,4 %, 165 700 logements commencés).

Vues par trimestre, les mises en chantiers se stabilisent également entre décembre 2023 et février 2024 par rapport aux trois mois précédents (-0,6 %, après -2,8 %). C’est d’autant plus vrai dans le logement collectif ou en résidence (+0,5 %, après -2 %). Les mises en chantier côté logements individuels, en revanche, déclinent de 2 % (après -3,8 %).

Enfin, comparé au mois janvier, les mises en chantier auraient haussé de 15 %, avec 3 000 ouvertures en plus, ce qui revient à 23 000 logements concernés. Un pas de géant, quand on sait que le nombre de logements commencés en décembre 2023 serait inférieur de 29 % à la moyenne des douze mois d’avant-pandémie.

« Les ouvertures de chantier de logements individuels seraient stables à une valeur 35 % inférieure à leur moyenne des douze mois précédant le premier confinement, celles de logements collectifs ou en résidence connaitraient un rebond (+26 %) et seraient inférieures de 24 % à cette même référence », est-il indiqué dans la conjoncture ministérielle.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock