Habitat partagé intergénérationnel : la Maison de Blandine ouvre une 4ème résidence

Dans un contexte où la majorité des personnes âgées souhaitent rester indépendantes sans être isolées, la Maison de Blandine crée des résidences intergénérationnelles avec des espaces partagés. Une quatrième résidence de ce type vient d’ouvrir à Sassenage, près de Grenoble.

Alors quela loi « Bien vieillir » vient d’être adoptée à l’Assemblée nationale le 23 novembre dernier, la Maison de Blandine - qui développe et anime des habitats partagés intergénérationnels - annonce l’ouverture d’une quatrième résidence à Sassenage, dans l’Isère (38).

Lancées en 2017 par Blandine de Traverse, les « Maisons de Blandine » visent à développer une forme d’habitat alternative pour les personnes âgées, avec un compromis entre vivre seul à domicile et les maisons de retraite ou établissements de santé.

« Notre ambition est de développer des lieux de vie pour rompre l’isolement des séniors, les remettre en mouvement, les aider à se sentir vivants et ainsi prévenir l’apparition de troubles liés au vieillissement. Il y a une nécessité à proposer des solutions concrètes et accessibles pour bien vieillir mais pas tout seul », explique la fondatrice des Maisons de Blandine.

Après Blacé (69) en 2021, Limonest (69) en 2022, et Ambérieux-en-Dombes (01) en 2023, la Maison de Blandine vient d’ouvrir une nouvelle « maison » partagée et intergénérationnelle près de Grenoble.

Des espaces et des moments partagés

Cette nouvelle résidence comprend 23 appartements privatifs pour loger des personnes âgées, et deux colocations destinées à des jeunes actifs ou étudiants. À l’intérieur, la résidence compte 180 m2 d’espaces partagés. À l’extérieur, les habitants peuvent profiter d’un jardin arboré de 450 m2 et d’un potager.

Une coordinatrice et une animatrice de vie assurent la programmation de moments partagés avec les habitants, que ce soit pour partager des repas, faire des activités physiques et culturelles, ou des ateliers créatifs.

Actuellement, 20 autres projets sont en développement, dont 4 en région Auvergne-Rhône-Alpes : à Rives (Isère) et Ampuis (Rhône), avec une ouverture prévue au premier semestre 2024, et à Bourg-en-Bresse (Ain) et Charolles (Saône-et-Loire), pour le premier semestre 2025.

À terme, l’objectif est de développer 100 « maisons » sur l’ensemble de la France d’ici 2030, notamment grâce au soutien d’investisseurs tels que la Banque des Territoires.

Claire Lemonnier

Photo de Une : La Maison de Blandine