Hexaom lance une offre dédiée aux investisseurs et collectivités

Avec le lancement de son offre HexaPro, le constructeur de maison individuelle Hexaom s’adresse désormais aux professionnels souhaitant construire ou rénover des bâtiments à usage public.

Hexaom, constructeur français de maisons individuelles, dévoile sa nouvelle offre de services pour les professionnels sous la marque HexaPro. Cette dernière s’adresse aux entreprises et collectivités, mais aussi aux investisseurs et porteurs de projets, souhaitant construire ou rénover des bâtiments à usage public, tels que des espaces de co-living pour séniors, des bureaux ou encore des cabinets médicaux.

Un accompagnement sur-mesure

« Confier votre projet à Hexaom c’est bénéficier d’un accompagnement clé en main. Nous prenons très au sérieux notre engagement auprès des investisseurs, en leur offrant des perspectives de rendement durables », explique Loïc Vandromme, directeur général de la société.

HexaPro sera déployée dans toutes les entités de construction et rénovation du groupe Hexaom, qui indique qu'une équipe sera présente à chaque étape de la réalisation du projet d’investissement. Des études, aux aides administratives et assistance aux démarches liées à l’urbanisme, ainsi qu'au suivi de chantier et maîtrise d’ouvrage, à la garantie de bon fonctionnement.

« Nous savons que la construction et la rénovation vont bien au-delà de l’aspect technique : elles répondent à des besoins sociétaux et environnementaux. En nous investissant dans des projets tels que la construction de micro-crèches et de maisons médicales, nous contribuons activement à l’économie locale, au bien-être de la population et à la croissance de nos territoires », affirme-t-il.

Lors de sa conjoncture annuelle, le groupe avait annoncé anticiper une baisse de sa production en 2024, suite à un carnet de commandes en chute. Pour faire face à ces difficultés, Hexaom reste déterminé avec des initiatives telles que le lancement d'HexaPro ou d'Hexaprogress, sa plateforme interne.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock