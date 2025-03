Hexaôm encaisse la crise mais anticipe une baisse modérée en 2025

Malgré une chute de près de 30 % de son chiffre d’affaires en 2024, le groupe Hexaôm, spécialiste en projets résidentiels, maintient une rentabilité positive, bien qu’en recul. Le constructeur mise sur une baisse modérée dès 2025, aidée notamment par le retour des ventes, l'intégration du groupe HDV, et des mesures publiques comme l’extension du prêt à taux zéro.

Malgré un contexte immobilier toujours morose, le groupe Hexaôm maintient une rentabilité solide. Selon ses chiffres dévoilés le 28 mars, l'entreprise spécialisée dans les projets résidentiels enregistre 728,5 millions d’euros de chiffre d’affaires (CA). Soit une chute de 28,9 %, à périmètre constant, par rapport à l’année 2023, dont l’activité s’élevait à 1 024,4 millions d’euros.

Le résultat opérationnel courant tombe à 20,1 millions d’euros (2,8 % du CA, contre 3,7 % en 2023) et le résultat net à 13,1 millions d’euros.

Baisse du résultat opérationnel dans la construction de maisons



Dans le détail, l’activité Construction de maisons affiche un résultat opérationnel courant de 14,4 millions d’euros, en recul de 51,8 %, représentant 2,4 % du chiffre d’affaires (contre 3,4 % en 2023).

Cette forte contraction s’explique par plusieurs facteurs, dont la baisse du volume de production (-31,7 %) sur l’année. Si elle progresse d’1,2 point sur un an, la marge sur coût variable demeure inférieure à la marge normative du groupe. Cet indicateur porte encore les stigmates des chantiers commercialisés en 2021 et 2022. À l’époque, l’inflation et une pénurie d’artisans ont inévitablement provoqué des pertes de marges et des pénalités de retard.

Au 31 décembre dernier, Hexaôm relève 2 959 maisons en prises de commandes, pour 484,5 millions d’euros (-13,4 %). Dans cette tendance baissière, le groupe note une reprise progressive des contacts, comme des rendez-vous depuis septembre 2024.

L’embellie se confirme sur les deux premiers mois de 2025, avec un rebond de 36,6 % des ventes, en valeur et à périmètre constant, comparé à 2024. Probablement le résultat d’une inflexion dans la construction neuve et de l’intégration du groupe HDV dans l’écosystème Hexaôm (75 % du capital). Ainsi, sur les deux premiers mois de 2025, les ventes repartent en flèche pour atteindre 655 unités (+69,3 % en volume) et 102,3 millions d’euros (+59,1 % en valeur).

« Des mesures d’adaptation des structures au contexte de marché ont généré des charges non récurrentes, dont le plein effet sera visible en 2025 », souligne en parallèle Hexaôm.

Celui qui était CMIsteà l'origine entend renforcer sa place dans l'activité maisons, grâce aux mesures de relance gouvernementales, dont l’extension du prêt à taux zéro (PTZ), attendue dès le 1er avril.

Des embellies dans la promotion immobilière ?

Fortement lié à l’activité Construction de maisons, le segment Aménagement foncier du groupe Hexaôm n’a pas échappé à la crise du neuf. En témoignent un chiffre d’affaires divisé par deux par rapport à 2023 et un déficit du résultat opérationnel à -0,1 million d’euros.

Avec 150 lots commandés pour 14,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’activité se profile mieux pour 2025. Une stratégie de diversification est d’ores et déjà en cours, notamment dans les maisons à ossature bois et les studios de jardins, depuis novembre 2024. Le rachat de HDV tend à consolider sa position dans le Sud-Ouest.

Côté promotion immobilière, les résultats s’établissent à 72,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, « un niveau bien en deçà des attentes du groupe sur ce secteur en développement ». Le résultat opérationnel atteint 2,5 millions d’euros, pour une marge à 3,5 %, contre 2,3 % en 2023.

La prudence reste toutefois de mise sur ce segment, face à une production impactée par un délai de constatation du chiffre d’affaires plus court entre un acte de VEFA et une prise de commande maison.

Hexaôm a tout de même conservé de bons résultats. Privilégier les ventes en bloc (81 % du chiffre d’affaires en 2024), auprès des bailleurs et des investisseurs institutionnels, ainsi qu’une activité soutenue au second semestre - après un 1er semestre déjà dans le vert - ont particulièrement servi le groupe.

« À fin février 2025, le backlog de l’activité Promotion s’élève à 102,6 millions d’euros et le stock potentiel à livrer (y compris programmes avec foncier sous promesse) représente un chiffre d’affaires de 343,2 millions d’euros, soit 1 462 logements, ce qui lui permet de viser une solide croissance en 2025 », souligne le groupe.

Une croissance mitigée pour la rénovation



Que dire de la rénovation, intégrée dans la stratégie de diversification d’Hexaôm ? Les résultats atteignent 2,9 millions d’euros, soit une marge opérationnelle de 6,3 %, contre 7,2 % en 2023.

Les marges ont été réduites par des investissements dans l’activité Rénovation « Contractant général » au sein du réseau d’agences « Construction de Maisons ». L’exercice 2024 se solde à 29,4 millions d’euros de chiffre d’affaires, après 39,7 millions en 2023.

La rentabilité normative n’a pas non plus été atteinte dans son activité de franchises, malgré une croissance de 40,2 % des prises de commandes intermédiées en 2024, pour 145,6 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Pour les mois de janvier et février 2025, l’activité intermédiée progresse de 38,5 %, à 32,6 millions d’euros », précise Hexaôm.

« Un redressement de l’activité commerciale » en 2025



Grâce à sa stratégie d’acquisition et de diversification, Hexaôm prévoit une baisse modérée de son activité en 2025 (-10 %), mais une rentabilité opérationnelle supérieure à 3 %.

En plus de l’extension du PTZ, le groupe espère retrouver des couleurs, soutenu par des « taux d’intérêt et des offres bancaires redevenus attractifs », ainsi qu’un « marché de la rénovation toujours dynamique ».

Gare cependant à un « contexte économique et géopolitique mondial toujours volatil ». Les inflexions dans la construction restent à surveiller, tout comme l’impact du budget 2025 et de la loi anti-fraudes sur les aides à la rénovation énergétique.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock