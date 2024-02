La baisse des réservations de logements neufs ne s’estompe pas

Le nombre de réservations de logements neufs par des particuliers auprès des promoteurs immobiliers baisse pour le septième trimestre consécutif. Au quatrième trimestre de 2023 et sur une année entière, ces réservations ont baissé de 39,9 %. Une faible dynamique qui s’explique notamment par un contexte économique très défavorable à la construction neuve.

Ça n'en finit pas. Pour le septième trimestre consécutif, les réservations de logements neufs par des particuliers auprès des promoteurs immobiliers sont en chute libre. Au quatrième trimestre de 2023, les réservations ont enregistré une baisse de 33,9 % sur un an, selon les statistiques du ministère de la Transition écologique.

Au cours du dernier trimestre de l’année passée, le nombre de réservations s’établissait à 15 075, soit -8,9 % par rapport au trimestre précédent. Un repli qui concerne davantage les appartements, avec 14 332 logements réservés (-8,2 % par rapport au trimestre précédent), que les maisons, avec 743 réservations (-20,9 %).

Des disparités selon les régions

D’un point de vue géographique, ce sont les grands bassins de populations qui sont les plus touchés par cette baisse généralisée du marché de l’immobilier neuf. Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a découpé le pays en zones « plus ou moins tendues sur le marché du logement neuf ».

Les zones A-Abis et B1, à savoir Paris, une grande partie de l'Île-de-France, la Côte d’Azur, la zone frontalière avec la Suisse et les agglomérations de plus de 250 000 habitants sont toutes concernées par le repli. Ces deux zones concentrent la majorité des réservations, avec respectivement 47,6 % et 39 % de ces dernières sur l’ensemble du territoire. La baisse de réservations y est également particulièrement forte, avec -8 % pour la zone A-Abis et -13,1 % pour la zone B1 par rapport au troisième trimestre 2023.

Pour ce qui est de la zone C, qui comprend toutes les communes de moins de 50 000 habitants, le recul est moins important, et s’est établit à -3;2 %. La zone B2 quant à elle, qui englobe les agglomérations entre 50 000 et 250 000 habitants, a connu une légère augmentation de 5,8 % des réservations sur le quatrième trimestre de 2023.

La mise en vente des nouveaux logements est également frappée par une forte baisse, à -13,3 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent. En un an, le secteur a connu un repli de 45,5 %.

Seule la mise en vente de maisons individuelles a connu une hausse sur la période. Au quatrième trimestre de l’année passée, 1 155 logements ont été vendus, soit 28,2 % de plus qu’au trimestre précédent. Une augmentation inédite depuis un an pour le secteur.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock