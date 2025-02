Le constructeur Hexaôm a officialisé une prise de participation du capital du groupe HDV. Le président, Didier Vicens, et trois managers restent actionnaires du groupe, à hauteur d’un quart du capital.

Le 29 janvier, le constructeur de maisons Hexaôm a annoncé la prise de participation de 75,5% du capital du groupe HDV. Aussi experte de la construction de maisons, la structure rassemble diverses marques : lpha Constructions, Ya’K construire.com, So’9 Habitat, Couleur Villas, Optiméa et Alliance Construction Aquitaine.

Le président de HDV, Didier Vicens, et trois managers restent actionnaires du groupe à hauteur de 24,5% du capital. « Ils conservent leurs fonctions et se sont engagés à accompagner le développement du groupe sur les prochaines années », lit-on dans un communiqué. L’acquisition sera relutive, c’est-à-dire occasionnant un bénéficie immédiat pour les actionnaires.

Un bon point pour Hexaôm, alors que la société enregistre une chute de CA de 25 % au premier semestre.

« Une vision et un ADN communs »

« Ce rapprochement a été motivé par une vision et un ADN communs. Nous avons en effet avec le groupe HDV les mêmes valeurs d’innovation, de bien-faire et de bienveillance. Nous partageons aussi une culture multi-marques », commente avec enthousiasme Loïc Vandromme, directeur général d’Hexaôm.

« Enfin, la pérennité de nos groupes repose sur des fondamentaux analogues à savoir une variabilité des coûts, l’absence de besoin en BFR et une situation financière solide. Cette acquisition renforce notre place dans la région très dynamique de Nouvelle Aquitaine en nous appuyant sur un management jeune et de qualité. Nous prenons également pied dans le Loiret où nous étions peu présents », abonde-t-il.

Le siège social de HDV est basé à Beychac et Caillau (33), près de Bordeaux. Le groupe dénombre environ 130 collaborateurs et une trentaine d’agences, réparties entre la Nouvelle Aquitaine et le Loiret. En 2024, son chiffre d’affaires s’élève à 80 millions d’euros.

Didier Vicens se réjouit également de ce rapprochement avec un « groupe solide », « qui dispose comme nous d’une réelle expérience dans la fédération de marques bien implantées sur leurs zones. Les synergies qui seront mises en œuvre tant dans le domaine des achats qu’au niveau du système d’information nous permettront d’accroître notre efficacité opérationnelle ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Maison Couleur Villas - Hexaôm