Altarea, deuxième promoteur immobilier français, a traversé une année compliquée, marquée par un ralentissement significatif dans la construction neuve en 2023. Selon un communiqué publié ce mardi 27 février, le résultat net récurrent a chuté de 63 % pour atteindre 101,2 millions d'euros.

La baisse du résultat net récurrent (FFO) est « assumée », a déclaré le groupe Altarea, dirigé par Alain Taravella, qui s'est voulu rassurant en affirmant tabler sur un retour à la croissance pour l'année 2024, sans toutefois fournir d'objectif chiffré précis.

Selon un communiqué, le résultat net récurrent a chuté de 63 % pour atteindre 101,2 millions d'euros, mais le promoteur immobilier reste optimiste et se fixe un objectif ambitieux à quatre ans, visant un FFO supérieur à 300 millions d'euros.

Affronter la réalité du marché

Comme ses pairs du secteur, Altarea a subi de plein fouet la crise de l'immobilier neuf, confronté à une conjonction de coûts de construction en hausse et à une demande en baisse, accentuée par la remontée des taux d'intérêt.

Ainsi, la société a pris des mesures drastiques au cours de l'année écoulée, renonçant à certaines acquisitions de terrains à bâtir jugées moins rentables. De plus, une révision à la baisse de la valeur de certains actifs a été effectuée, expliquant en partie la chute du bénéfice.

« Nous avons préféré ne pas acheter des terrains plutôt que des terrains qui allaient entraîner des pertes dans le futur », a souligné Alain Taravella, qui a également affirmé la volonté d'Altarea d'affronter la réalité du marché en reconnaissant ouvertement la crise et les fluctuations des prix.

Privilégier des constructions plus petites

Pour s'adapter à ce contexte difficile, Altarea a opté pour des ajustements dans ses projets, privilégiant la construction d'appartements plus petits et compacts, tout en exploitant les avantages tels que le prêt à taux zéro et la TVA réduite sur certaines zones.

Les économies ainsi réalisées ont permis à la société de dégager des liquidités pour faire face à ses échéances de dettes et soutenir sa diversification vers des secteurs tels que les data centers, les parcs photovoltaïques et les fonds d'investissement immobiliers.

Toutefois, tous les secteurs d'Altarea ne sont pas affectés de la même manière. Si l'activité immobilière de bureaux a souffert du manque de nouveaux grands projets lancés, dans un contexte de demande en décroissance, sa branche de foncière commerciale a affiché des performances solides, dépassant les attentes avec une hausse des revenus locatifs de 5,8 % à 204,8 millions d'euros.

En dépit des défis rencontrés en 2023, Altarea reste résolument tournée vers l'avenir, cherchant à consolider sa position sur le marché immobilier.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock