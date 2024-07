« Construire le sport demain », un ouvrage publié par Qualisport

L’organisme Qualisport, qui qualifie des entreprises réalisant des chantiers dans le domaine du sport et des loisirs, annonce la sortie d’un livre publié aux éditions Kubik.

À quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’organisme de qualification Qualisport annonce la sortie d’un livre intitulé « Construire le sport demain ».

Pour rappel, Qualisport est une association à but non lucratif créée en 1976. Elle délivre des qualifications à des entreprises réalisant des chantiers dans le domaine du sport et des loisirs, après étude de leur candidature par un jury d’experts indépendants.

130 qualifications possibles

Elle propose 130 qualifications possibles pour 9 activités distinctes : aires et sols sportifs, bâtiments sportifs, piscines familiales et collectives, patinoires, skateparks/aires de glisses, aires ludiques, matériels sportifs, programmation et ingénierie et entretien et maintenance.

Parmi les qualifications les plus fréquentes, Qualisport compte « Terrains multisports », « Sols amortissants et coulés in situ », « Aménagements d’aires de jeux » et « Terrains grand jeu, gazon synthétique/construction/rénovation »

Ces qualifications sont un gage de confiance pour les donneurs d’ordre, permettant de les rassurer concernant les capacités techniques (expérience, effectifs, matériels…) et les garanties professionnelles (assurances notamment).

À ce jour, 146 entreprises ont été qualifiées par Qualisport. Parmi elles, on retrouve des grands groupes du BTP tels que Eiffage, NGE, Spie Batignolles, ID Verde, ou encore Mathis.

Un ouvrage publié en vue des JOP

L’ouvrage proposé par Qualisport, publié aux éditions Kubik (2 500 exemplaires disponibles), comprend sept chapitres : « Concevoir les équipements sportifs », « De nouvelles perspectives », « De nouvelles opportunités », « Des équipements ludo- sportifs », « Des propositions nouvelles », « De l’intérêt de maintenir un bien en état » et « Des propositions au cœur des Jeux Olympiques ».

« Chez Qualisport, nous affirmons que la pratique sportive ne peut se généraliser que si les équipements croissent et demeurent entretenus. Cet ouvrage représente une aide efficace à tous ceux qui participent à la production des aménagements sportifs et ludiques partout en France », résume Jean-Claude Hanon, président de Qualisport.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©Art Dan - Qualisport