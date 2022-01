La construction de logements toujours au-dessus des chiffres d'avant-crise

Le ministère de la Transition écologique a publié ce mardi les chiffres de la construction de mars à mai 2021, et le bilan est plutôt rassurant. Sur les trois derniers mois, les indicateurs sont positifs, avec +2,3 % pour les permis de construire et +7,7 % pour les mises en chantier. Comparé avec la même période de 2019 (soit avant la crise sanitaire), on enregistre +1,5 % pour les permis de construire et +5,9 % pour les mises en chantier.