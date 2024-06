Les prix de l’immobilier ancien ont baissé de 5,2 % sur un an

Les notaires et l’Insee publient leur indice trimestriel concernant l’évolution des prix immobiliers dans le marché ancien. Au 1er trimestre 2024, les prix ont baissé de 5,2 % sur un an à l’échelle nationale, et même de -8,1 % en Île-de-France.

Selon l’indice des notaires et de l’Insee, les prix ont continué de baisser dans l’immobilier ancien au 1er trimestre 2024, avec -1,6 %, après -1,8 % au quatrième trimestre 2024. Sur un an, la baisse des prix est de 5,2 % à l’échelle nationale, et même de -8,1 % pour l’Île-de-France (contre -4,2 % pour la province). Évolution des prix de l'immobilier ancien. Source : indice Notaires-Insee En province, la baisse s’atténue sur un trimestre (avec -1,2 % après -1,9 %), mais s’accentue sur un an (-4,2 % après -2,9 %). Pour rappel, la hausse continue des prix depuis 2015 a marqué un coup d’arrêt mi-2022, dans un contexte de hausse des taux d’intérêts des crédits immobiliers. Maison ou appartement : lesquels ont le plus baissé ? Dans le détail, les prix ont davantage baissé pour les appartements que les maisons, avec respectivement -5,5 % et -4,9 % sur un an à l’échelle nationale. Tel n’est pas le cas en Île-de-France, où la tendance s’est inversée. En effet, au 1er trimestre 2024, les maisons enregistraient -3,2 %, contre -2,3 % pour les appartements, contrairement au trimestre précédent. Le nombre de transactions, lui, continue de chuter sur les 12 derniers mois, avec 822 000 transactions à fin mars 2024. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock