110,1 milliards d'euros de nouveaux crédits à l'habitat hors renégociations ont été enregistrés par la Banque de France, sur l’année 2024. Une baisse record, nuancée par des signes de reprise dans les crédits immobiliers.

Dans ses données publiées le 6 février, la Banque de France compte, en 2024, un montant total de nouveaux crédits à l'habitat - hors renégociations - de 110,1 milliards d'euros. Une baisse au plus bas depuis 2014. La dernière année a été prise en étau entre des taux et des prix élevés.

D’après la Banque de France, le taux d’intérêt moyen s’élève à 3,30 %, hors frais et assurance. Frais compris, il atteint 4,25 % pour une durée de 20 ans et plus, au 4ème trimestre 2024 (contre 1,80 % au 1er trimestre 2022). Pour 100 000 euros empruntés sur 20 ans, cela revient à quasiment 50 000 euros de coût de crédit.

Autant dire que cette tendance a impacté le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Elle a entraîné dans son passage la construction neuve, comme la rénovation de l’immobilier ancien.

Des signes de reprise dans les crédits immobiliers…

La Banque de France souligne toutefois une nette amélioration du volume de prêts accordés depuis le printemps. Le mois de décembre 2024 est le meilleur, enregistrant 11,6 milliards d'euros de nouveaux crédits immobiliers.

Sans compter des conditions de crédits plus favorables. En témoignent les résultats affichés par des acteurs bancaires. Au 4ème trimestre, le Crédit Agricole observe une progression du crédit à l'habitat en France de 18 % sur un an.

BPCE, rassemblant les Caisses d'épargne et les Banques populaires, voit son activité sur ce segment rebondir de 30 %. « Une reprise (...) significative », du marché du crédit immobilier entre octobre et décembre 2024, observe Nicolas Namais, président du directoire de BPCE, « qui correspond notamment à l'évolution des taux », en baisse.

M. Namais n’est toutefois pas optimiste pour 2025, compte tenu de la faible croissance prévue du côté logement neuf et une reprise modérée des transactions immobilières.

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock