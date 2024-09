« Je me battrai », annonce la ministre du Logement au Congrès HLM

À l’occasion du Congrès HLM, la nouvelle ministre du Logement s’est exprimée, assurant la lucidité du Premier ministre face aux problématiques du logement, et son propre engagement auprès des professionnels du secteur.

Valérie Létard, fraîchement nommée ministre du Logement et de la Rénovation Urbaine le 21 septembre, a effectué son premier déplacement au Congrès HLM, organisé par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) à Montpellier.

Un secteur en difficulté

Lors de sa visite, la nouvelle ministre a été interpellée par des organismes HLM, des financeurs de logements sociaux, ou encore une association de locataires.

« Le poids est lourd à porter sur les épaules d'une jeune ministre nommée samedi, quand je vois toutes les attentes exprimées lors du chemin (parcouru au sein du congrès, ndlr) pour arriver jusqu'à ma première tribune. Je peux vous dire la sincérité de mon engagement », a introduit la ministre dans son discours.

Et de préciser : « Le Premier ministre m'a dit de venir pour vous dire l'intérêt et la lucidité qu'il a par rapport à vos difficultés». « Croyez-moi je me battrai (…) Je suis à vos côtés », a-t-elle assuré.

Une feuille de route attendue

Durant ce discours, la ministre du Logement n’a en revanche pas précisé ses priorités d’action ni les trois volets (social, économique et environnemental) sur lesquels elle a annoncé vouloir travailler lors de son discours de passation. Elle pourrait toutefois revenir sur ces sujets lors de la clôture de la 84ème édition du congrès.

« Je n'ai pas de baguette magique », a toutefois prévenu la ministre, qui veut « comprendre les priorités » mais devra « faire des choix ».

Pour rappel, les secteurs de la construction et du logement social connaissent une crise importante, alors même que la demande en logements sociaux a atteint un nouveau record avec 2,7 millions de ménages en attente au premier semestre 2024.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : X @UnionHLM