Alors que le gouvernement Barnier est encore en formation, le Pôle Habitat FFB demande de sa part « du pragmatisme et de l’offensivité économique », face à la crise du logement. Tout doit se jouer dans le PLF 2025, dans lequel la fédération encourage le rétablissement de certains dispositifs, et la modification d’autres.

« Jamais le secteur du logement n’aura traversé une tempête aussi violente », s’inquiète le Pôle Habitat FFB. En témoignent les derniers chiffres de l’été dernier.

Dans l’individuel, les ventes régressent de plus d’un tiers en secteur diffussur un an à fin juillet (49 300 en moins), comme en groupé (3 100 sur un an à fin juin 2024). Soit un effondrement respectif de 60 % et de 72 % par rapport à la moyenne de long terme, c’est-à-dire 126 000 unités pour le diffus et 11 000 pour le groupé.

Le bilan n’est guère mieux dans le collectif, avec 55 000 logements vendus aux particuliers sur un an à fin juin 2024. Ce qui revient à déclin de 37 % par rapport à sa moyenne long terme (87 300 unités).

Que dire également des mises en chantier, qui s’écroulent de 24 %, en glissement annuel à fin juillet 2024 (273 000) ? « Il faut remonter aux années 1980 pour retrouver un niveau similaire, alors que la France comptait 18 millions d’habitants de moins quand les séparations, les familles monoparentales, les décohabitations et la mobilité étaient infiniment moindres », souligne le Pôle Habitat FFB, estimant que « l’avenir de l’appareil de production et de service immobilier est désormais hypothéqué ».

« Nous attendons du nouveau gouvernement du pragmatisme et de l’offensivité économique »

D’où l’intérêt, selon la structure rattachée à la Fédération Française du Bâtiment (FFB), de prioriser la crise du logement dans le prochain projet de loi finances 2025 (PLF 2025).

Ou, pour reprendre les mots du Pôle Habitat FFB, « soigner le mal », par une simple action : « rebrancher d’abord les dispositifs qui existent et qui ont fait leur preuve ».

Dispositifs visant à soutenir la primo-accession, comme le Prêt à Taux Zéro (PTZ) universel, dans toutes les régions et pour tout type de logement neuf. Le Pôle Habitat FFB préconise également l’amélioration des transmissions familiales, afin que les ménages puissent constituer leur apport personnel. Il convient également de « proroger le dispositif Pinel dans sa version 2022 », afin de relancer l’investissement locatif. Autre proposition : décaler les prochains seuils de la RE2020, dans le but de contenir des tendances inflationnistes dans le logement neuf.

Autant de solutions, alors que les « sombres réalités » de la crise du logement « ont pour premières victimes les ménages français, notamment les jeunes et les ménages modestes, cadenassés dans leur parcours résidentiel et leur mobilité professionnelle. Les préjudices sur la filière, de l’amont à l’aval, et son tissu économique territorial sont également considérables : les défaillances culminent et les licenciements se multiplient à hauteur de plusieurs milliers chaque mois », déplore le Pôle Habitat FFB.

« Depuis deux ans, nos entreprises résistent à l’adversité pour sauvegarder, coûte que coûte, leurs entreprises et leurs équipes. Le logement est un marqueur social majeur pour les Français. Contributif en solde net au budget de la nation, il constitue un secteur stratégique, porteur de croissance. Pour enrayer le tourbillon infernal de la crise dans laquelle est plongé notre secteur, nous attendons du nouveau gouvernement du pragmatisme et de l’offensivité économique », abonde Grégory Monod, président du Pôle Habitat FFB.

Affaire à suivre, alors que le gouvernement Barnier est encore en formation.

