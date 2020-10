Les groupes immobiliers Gecina et Nexity ont annoncé unir leur force pour répondre au « manque chronique » de logements locatifs en France. Ce partenariat va consister en la construction de 4 000 logements d’ici quatre ans à Paris, dans sa région et d’autres grandes métropoles. Les projets seront pour la plupart « bas carbone » et auront recours à l’économie circulaire.

A travers leur partenariat, Nexity et Gecina souhaitent répondre à la pénurie de logements locatifs dans les zones tendues. Ensemble, ils vont donner naissance à une entreprise commune de co-promotion dont l’objectif sera la construction de 4 000 logements d’ici 4 ans en région parisienne et dans les grandes métropoles françaises.

La nouvelle entité sera détenue à 60% par Nexity et à 40% par Gecina. Ses actions vont s’inscrire dans la lignée des ambitions des deux groupes immobiliers : offrir des logements au plus grand nombre, et développer en France, le « Build to Rent ». En effet, les constructions ne seront pas mises à la vente mais bel et bien destinées à la location.

Pour Gecina, l’accord est l’occasion de déployer plus rapidement sa marque YouFirst Résidence pour ses clients. Lancée en juillet dernier, cette plateforme d’échanges centralisent les informations nécessaires à la commercialisation d’un immeuble. Elle facilite aussi le suivi en temps réel de l’avancée des dossiers de location des immeubles. Le partenariat marque ainsi : « une nouvelle étape dans l’ambition de Gecina de déployer son offre dans le résidentiel locatif. Avec la création de cette société de co-promotion avec Nexity, Gecina se dote d’un outil puissant et flexible pour réaliser des ambitions de développement, en saisissant des opportunités d’investissements créatrices de valeur, générant des effets d’échelle », déclare Méka Brunel, directrice générale de Gecina.

Elle ajoute : « Les investisseurs institutionnels constituent l’un des trois poumons de l’offre de logements, en complément du logement social et du logement détenu par des particuliers ».

Des logements confortables pour tous

De son côté, Alain Dinin, Président-Directeur général de Nexity se dit « fier » du partenariat « qui marque un tournant dans le paysage immobilier français. C’est pour Nexity un nouvel axe de développement de notre activité de promotion résidentielle, consolidant ainsi nos perspectives de production et offrant de nombreuses possibilités pour l’avenir. Cet accord, en ligne avec la stratégie de croissance rentable du groupe et avec nos engagements sociétaux, contribuera à bâtir une ville durable et inclusive ».

Rappelons que Nexity travaille notamment au développement de logements plus confortables et en phase avec les enjeux de la ville durable et intelligente. Le groupe a lancé des opérations pour favoriser le logement connecté, et ce afin que l’occupant, tisse des liens avec son environnement (syndic, voisins, quartier…). Qui dit logement connecté dit également services d’assistance. En ce sens, Nexity a développé, avec Domitys, une plateforme à destination des seniors pour les accompagner dans leurs démarches et favoriser le maintien à domicile.

Pour ce qui est des bâtiments responsables, le promoteur a déjà été labellisé BBCA pour 3 projets exemplaires. Il fait également partie des maîtres d’ouvrage sélectionnés dans le cadre d’un appel à projets lancé par l’Ademe et ecosystem, une initiative qui vise à accompagner des acteurs du BTP à mettre en place les bonnes pratiques de gestion des déchets issus de chantiers de réhabilitation ou de déconstruction.

Dans le cadre du partenariat entre Gecina et Nexity, les opérations développées privilégieront les constructions bas carbone, notamment en bois, et le recours à l’économie circulaire.

Rose Colombel

Photo de une : ©Adobe Stock