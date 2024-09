Changement de gouvernance chez Nexity

Alors que le promoteur immobilier Nexity entame sa transformation pour « capter le rebond du nouveau cycle immobilier », le groupe change de gouvernance. L’évolution se porte sur la direction juridique, et plus largement le Comité de Direction générale.

L’année 2024 n’a pas été tendre pour le promoteur immobilier Nexity, marqué par la crise historique de l'immobilier neuf. En résultent moult mesures : un plan de sauvegarde et la cession de ses filiales Nexity Services et Nexity Property Management. Des moyens pour l’entreprise « de capter le rebond du nouveau cycle immobilier ».

C’est dans cette dynamique que le groupe change de gouvernance, « pour accompagner la mise en oeuvre opérationnelle de son modèle d'aménageur-promoteur-exploitant agile, territorial et multiproduits », est-il indiqué dans un de ses communiqués.

Un changement dans la direction juridique, et par extension dans le Comité de Direction générale

Tout se joue dans son comité de direction générale, qui déploie cette feuille de route stratégique. Dirigé par la PDG de Nexity, Véronique Bédague, le comité s’appuie sur le Comité de Direction générale élargi. La mission de ce dernier : « l’exécution des objectifs de la feuille de route stratégique, le suivi des chantiers opérationnels de transformation et le partage des informations nécessaires à la bonne marche de l’entreprise ». Ses 26 membres rassemblent le Comité de Direction générale, mais également les « dirigeants des régions multiproduits, les dirigeants opérationnels en charge des offres et du pilotage de la performance et les principaux dirigeants des fonctions centrales ».

Dans cette dynamique, Stéphanie Le Coq de Kerland, directrice juridique - mais aussi secrétaire du Conseil d’administration et membre du Comité de Direction générale élargi - quitte Nexity pour « poursuivre une nouvelle aventure professionnelle », après 12 ans dans le groupe. Bruno Saldarkhan, précédemment Directeur juridique du Pôle Promotion Résidentielle, la remplacera dès le 1er octobre dans son périmètre d’action.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock