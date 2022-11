Procivis formule 10 propositions pour favoriser l'accès à la propriété

Alors que la France doit faire face à la crise du logement et à la hausse des coûts des matériaux, l’organisation immobilière Procivis tire la sonnette d’alarme et formule plusieurs propositions pour favoriser l'accession sociale à la propriété.

« Aujourd’hui en France, il est plus difficile que jamais d’accéder à la propriété », estime Procivis. En effet, la hausse massive et continue des prix de l'immobilier contraint un bon nombre de primo-accédants et de ménages modestes à renoncer ou à repenser leur projet d’accession à la propriété. À cela s’ajoute la hausse des coûts des matériaux et la crise des taux de crédits immobiliers, qui ne cessent de remonter.

Une convergence de point de blocage qui a poussé Procivis à formuler 10 propositions pour favoriser l’accession sociale à la propriété. « PTZ, PSLA, OFS/BRS, la plupart des outils existent déjà mais peuvent et doivent être rendus plus efficaces » souligne l’organisation immobilière.

Coupler le PTZ à des subventions de type Action Logement ?

Depuis septembre, les primo-accédants doivent faire face à la hausse des coûts de construction et le durcissement des conditions d’accès au crédit immobilier. Procivis soutient les propositions parlementaires qui visent à instaurer une déductibilité des intérêts d’emprunt pour l'achat de logements neufs répondant aux exigences de la RE2020, à destination de résidences principales.

Mais avec les coûts de construction qui augmentent, l’organisation demande à relever les plafonds de prix de ventes du PSLA et de l’accession sociale, uniquement pour les organismes HLM.

Parmi les autres propositions formulées, Procivis demande à maintenir le PTZ mais en améliorant l’accès au crédit, en prolongeant ses conditions de 2023 à 2027 pour donner de la visibilité aux professionnels et aux accédants. Le réseau immobilier propose aussi de coupler le PTZ à des subventions de type Action Logement, sous condition de ressources, pour soutenir l’accession sociale et le parcours résidentiel.

L'organisation souhaite par ailleurs la création d’une « Prime Première Pierre », un outil patrimonial et non financier, sans effet inflationniste sur les centres urbains, comme peut l’être l’investissement.

Pour favoriser cet accès à la propriété, Procivis demande également à amplifier la rénovation urbaine et l'accession par les logements en vente d’immeuble à rénover par le vendeur (VIR), à libérer les logements vides ou vacants pour les primo-accédants, ou encore à créer un Plan Epargne Résidentiel pour les locataires HLM.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock