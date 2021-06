Souhaitant proposer des logements plus adaptés aux nouveaux besoins des Français, le promoteur Cogedim a annoncé ce jeudi 10 juin prendre 10 engagements pour construire des logements plus écologiques, plus confortables, mieux ventilés et mieux isolés. Espace extérieur, confort d'été, coin télétravail... Le point sur les principaux axes qui seront mis en œuvre à compter du 1er juillet.

Alors que les différents confinements ont poussé les Français à passer beaucoup plus de temps chez eux depuis plus d'un an, certains ont perçu de façon plus accru les limites de leur logement. Parmi les points fréquemment relevé : le manque d'espace, d'accès à un extérieur, ou encore l'absence d'une pièce ou d'un coin dédié au télétravail. Les résultats d'une étude Qualitel publiés en octobre dernier montraient à quel point le rôle des architectes, constructeurs et promoteurs immobiliers était primordial pour repenser l'offre de logements en fonction des besoins des Français. Dans ce contexte, Cogedim a annoncé ce jeudi 10 juin prendre 10 engagements pour proposer des logements plus adaptés au confort des usagers et aux nouvelles attentes. Ces engagements seront mis en œuvre dans les prochaines opérations à compter du 1er juillet. Des engagements environnementaux Parmi les engagements pris : des logements tous certifiés NF Habitat HQE et anticipant la future RE2020. Cogedim annonce qu'à partir de juillet, 45 % de ses opérations viseront un label E2C1 - permettant 15 % d'économies d'énergie par rapport à l'actuelle RT2012 – et que 30 % iront même au-delà, en visant le label E3C1. Pour permettre de réaliser des économies d'eau, le promoteur annonce également que toutes ses douches et baignoires seront équipées de mitigeurs thermostatiques (permettant jusqu'à 25 % d'économies d'eau) et que les modèles de robinets sélectionnés seront équipés d'un système limitant le débit. Améliorer la ventilation et la qualité de l'air intérieur D'un point de vue santé, Cogedim s'engage pour une meilleure qualité de l'air intérieur (QAI) en intégrant un testeur de qualité de l'air dans toutes les futures constructions. Il précise que la norme NF Habitat HQE certifie en outre un taux d'humidité près de 2 fois inférieur à celui des logements non certifiés. Pour la santé des usagers, le promoteur souligne que chaque chambre sera désormais équipée d'une fenêtre oscillo-battante pour faciliter le renouvellement de l'air intérieur. Plus de confort pour les occupants Le groupe annonce également s'intéresser de plus près au confort d'été, notamment grâce à des terrasses et espaces extérieurs végétalisés permettant de rafraîchir les bâtiments et d'éviter la formation d'îlots de chaleur. Concernant ces espaces extérieurs, l'intégralité des logements à partir du T2 bénéficieront d'un espace extérieur privatif. Tous les nouveaux projets comprendront également des espaces extérieurs collectifs respectueux de la biodiversité. Autre engagement de Cogedim : rajouter 20 % de surface vitrée pour permettre une meilleure luminosité, et mettre l'accent sur l'isolation acoustique grâce à des chapes isophoniques. Engin, dans un contexte de démocratisation du télétravail, le groupe annonce qu'il concevra ses futurs logements de façon à permettre de créer un ou deux coins adaptés à cette pratique. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

