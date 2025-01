France 2030 lance un appel à projets pour une construction moins polluante

Avec le lancement de l'appel à projets AO GPID, la France veut engager le secteur de la construction dans une nouvelle ère. L'objectif est de réduire les émissions de CO2 grâce à un soutien financier massif.

Pour répondre à l'urgence de la transition énergétique, le gouvernement français déploie, dans le cadre de France 2030, un dispositif majeur pour accompagner la transition écologique des industries, y compris celle de la construction.

Des moyens à la hauteur des ambitions ?

Lancé en décembre 2024, l’appel d’offres « Grands projets industriels de décarbonation » (AO GPID) cible les sites industriels les plus polluants, dont beaucoup sont liés à la filière construction. L’objectif : soutenir des projets capables de réduire massivement les émissions de CO2 grâce à des solutions concrètes.

Parmi elles, l'électrification des procédés de production de matériaux, l'amélioration de l'efficacité énergétique sur les chantiers et dans les usines, le captage et le stockage du carbone (CCS), ainsi que le changement du mix énergétique et des matériaux.

Pour prétendre à ce soutien, un projet doit mobiliser un investissement d’au moins 20 millions d’euros, avec des aides publiques couvrant les surcoûts sur 15 ans. Si ce montant peut sembler élevé, il reflète la nécessité d’accélérer les transformations dans un secteur souvent conservateur mais désormais sous pression.

Concrètement, cela pourrait se traduire par des projets pilotes dans les cimenteries pour capter le carbone ou par l’intégration de matériaux bas-carbone à grande échelle dans les infrastructures.

Des freins, mais un futur prometteur

Pour autant, le secteur devra relever plusieurs défis. L’industrialisation des nouvelles technologies, comme le CCS, est encore à ses débuts en France. De même, la formation des professionnels aux matériaux et techniques de construction bas-carbone reste insuffisante.

Mais le message du gouvernement est clair : la décarbonation n’est plus une option, c’est une obligation. Les acteurs de la filière ont jusqu’au 15 mai 2025 pour proposer leurs projets sur la plateforme de l’ADEME.

