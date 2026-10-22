Saint-Gobain s'associe au groupe Şişecam à Ain Sokhna et regroupe ses activités gypse sur un site dédié à Sadat City.

Saint-Gobain renforce son outil industriel en Égypte avec un second float (Ndlr : ligne industrielle de fabrication de verre plat) à Ain Sokhna, qui double les capacités de production de verre du site, et une nouvelle usine de plaques de plâtre à Sadat City, dont le démarrage est prévu en novembre 2026.

À Ain Sokhna, le nouvel équipement est exploité dans le cadre d’une coentreprise entre Saint-Gobain et le groupe turc Şişecam. À Sadat City, la nouvelle usine complète les installations existantes de production de plâtre. Le groupe entend ainsi regrouper sur un même site ses activités liées au gypse et élargir son offre de plaques de plâtre et de produits à base de gypse.

Un chiffre d’affaires en Égypte multiplié par trois en huit ans

Présent en Égypte depuis 2006, Saint-Gobain y exploite quatre pôles industriels et emploie 900 personnes. Son chiffre d’affaires annuel dans le pays atteint environ 150 millions d’euros, un montant qui a triplé en huit ans. Avec la production de plaques de plâtre, le groupe élargit son activité locale, jusqu’ici notamment centrée sur le verre, le plâtre et la chimie de la construction.

Ces investissements interviennent dans un marché porté par la croissance démographique et l’urbanisation du pays. Selon Saint-Gobain, l’Égypte prévoit de construire 37 nouvelles villes intelligentes d’ici à 2050. La population du pays, qui compte actuellement 120 millions d’habitants, devrait augmenter de 30 % sur la même période.

Ces développements s’inscrivent dans le plan stratégique « Lead & Grow » du groupe, qui vise à accélérer sa croissance rentable. À l’échelle mondiale, Saint-Gobain a réalisé un chiffre d’affaires de 46,5 milliards d’euros en 2025. Il emploie 162 000 personnes et est présent dans 81 pays.