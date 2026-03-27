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Dalle rectangulaire inédite pour plafonds démontables plâtre

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Communiqué
Publié le 27 mars 2026
Knauf Danoline innove avec sa gamme UNITY et présente sa nouvelle dalle rectangulaire VISONA. Une solution singulière et esthétique à perforations monolithiques carrées UNITY 3, au plus proche des bords pour un aspect continu et une absorption acoustique optimale, incluant jusqu’à 28 % de plâtre recyclé.
Dalle rectangulaire inédite pour plafonds démontables plâtre - Batiweb

Dans un contexte où les espaces exigeants réclament des plafonds à la fois continus, élégants et performants, Knauf Danoline dévoile VISONA UNITY 3, une nouvelle dalle rectangulaire qui conjugue esthétique monolithique et confort acoustique. Son motif de perforations carrées UNITY 3, rapproché au plus près des bords, renforce l’illusion d’un plafond continu tout en assurant une absorption sonore maîtrisée.

Un plafond qui en dit long, sans en faire trop

Conçue à partir de plâtre (un matériau noble et géo-sourcé) contre-facé d’un voile en fibre de verre, la dalle Knauf Danoline Visona Unity 3 arbore une face revêtue d’une peinture acrylique en finition blanche RAL 9003.

Avec son format 400 × 1200 × 12,5 mm, son bord longitudinal effet joint creux et son bord transversal épuré et continu, la dalle VISONA UNITY 3 de Knauf Danoline s’impose comme une solution résolument singulière.

« Un parti pris esthétique combinant linéarité et aspect monolithique qui ne laissera pas indifférent. »

Sans entretoises, le système Knauf Danoline Visona Unity 3 assure une démontabilité optimale et une pose rapide grâce à une ossature primaire « main runner » et secondaire T24.

Des performances avantageuses pour les projets 

Portée par l’absorption intrinsèque du plâtre et un taux de perforation élevé (17,2 %), Knauf Danoline VISONA UNITY 3 affiche de très bonnes performances acoustiques : 

  • αw = 0,80 (L) avec un plénum de 200 mm sans laine minérale
  • jusqu’à αw = 0,90 (L) avec un plénum de 200 mm + 50 mm de laine minérale. 

Une efficacité qui permet d’adapter la réponse acoustique aux exigences de chaque espace de vie ou de travail.

Classées A+ pour la qualité de l’air intérieur et A2-s1,d0 en réaction au feu, les dalles Visona Unity 3 allient esthétique singulière et performances acoustiques de haut niveau pour les projets intérieurs les plus exigeants.

À savoir : Toute la gamme Knauf Danoline intègre désormais jusqu’à 28 % de plâtre recyclé (contre 18 % auparavant).

Une dalle destinée aux environnements modernes

La nouvelle dalle Knauf Danoline Visona Unity 3 se destine plus particulièrement aux plafonds démontables des locaux intérieurs classés EA-EB-EB+P des bâtiments tertiaires, ERP de toutes catégories ou encore IGH.

 

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