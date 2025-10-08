PLANeasy4 : 4 bords amincis pour une planéité parfaite
Une mise en œuvre simplifiée et maîtrisée
Utilisable en construction neuve comme en rénovation, PLANeasy4 a été pensée pour faciliter le traitement des joints et obtenir une planéité optimale. Son design spécifique supprime le relevé d’ossature au droit du joint transversal et réduit considérablement les risques de défauts visibles après finition.
4 bords amincis = 4 avantages chantier
→ 1. Planéité garantie
Les quatre bords amincis évitent la formation de spectres ou de surépaisseurs causés par :
- le relèvement imprécis des fourrures,
- les coupes droites des bords transversaux,
- les chanfreins réalisés manuellement.
Le résultat final reste homogène et régulier, même en lumière rasante.
→ 2. Consommation d’enduit réduite
En supprimant les joints trop larges, la plaque limite les reprises d’irrégularités et permet une économie d’enduit sur chantier.
→ 3. Productivité renforcée
Combinée à un système complet (ossatures + bandes à joints + enduits), PLANeasy4 permet un traitement plus rapide et une finition soignée. Moins de temps passé sur les reprises = plus d’efficacité et de rentabilité.
→ 4. Une adaptabilité optimale
Disponible en deux largeurs (1200 mm et 600 mm), PLANeasy4 s’ajuste aux contraintes de chantier. La version 600 mm, plus maniable, facilite le transport, la mise en œuvre et l’intervention dans les zones difficiles d’accès.
Avec PLANeasy4, Isolava propose une solution technique fiable qui améliore la qualité des finitions tout en optimisant la productivité. Une innovation conçue pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment.
