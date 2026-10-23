Porté par ses activités en Amérique latine et en Europe, le groupe international améliore sa rentabilité et vise désormais une croissance de 10 à 12 % de son résultat opérationnel récurrent en 2026.

Le cimentier suisse Holcim a relevé sa prévision de bénéfice opérationnel pour 2026 après un troisième trimestre supérieur aux attentes. Malgré la hausse des coûts de l’énergie et les épisodes de canicule en Europe, le groupe bénéficie du dynamisme des projets d’infrastructures et de sa stratégie d’acquisitions, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires d’Holcim a progressé de 15,5 % au troisième trimestre, à 4,6 milliards de francs suisses (5 milliards d’euros). Hors effets de change et de périmètre liés aux acquisitions et aux cessions, la croissance atteint 5,1 % sur un an. Le bénéfice opérationnel s’est accru de 16,8 %, à 976 millions de francs suisses, soit une hausse de 12,2 % à périmètre comparable et hors effets de change.

Les résultats dépassent les attentes des analystes interrogés par l’agence suisse AWP, qui anticipaient en moyenne un chiffre d’affaires de 4,57 milliards de francs et un bénéfice opérationnel de 949 millions.

À la suite de cette publication, l’action Holcim progressait de 5,31 %, à 66,98 francs suisses, à 9 h 11 GMT vendredi, tandis que l’indice SMI de la Bourse suisse reculait de 0,62 %.

Les infrastructures soutiennent l’activité

La croissance du groupe, présent dans le ciment, le béton et les granulats, reste contrastée selon les régions. Au troisième trimestre, les ventes ont bondi de 36,7 % en Amérique latine et progressé de 17 % en Europe. Elles ont en revanche reculé de 5,5 % dans la zone Asie, Moyen-Orient et Afrique.

Holcim attribue notamment cette dynamique aux projets d’infrastructures sur ses marchés latino-américains et européens. En Amérique latine, le groupe a également bénéficié du renforcement de sa présence régionale, avec la finalisation, en mars, de sa prise de participation dans l’entreprise péruvienne Cementos Pacasmayo.

La progression intervient dans un contexte toujours incertain pour le bâtiment, notamment sur le marché de l’immobilier résidentiel. Les grands projets d’infrastructures et les acquisitions contribuent à soutenir l’activité du cimentier.

« Après un premier semestre très solide, notre dynamique a encore accéléré au troisième trimestre », a déclaré son directeur général, Miljan Gutovic, lors d’une conférence téléphonique. Les vagues de chaleur en Europe ont affecté « quelques sites » mais « n'ont pas eu un impact significatif au total » sur les activités du groupe, a-t-il précisé.

Un objectif de rentabilité relevé pour 2026

Fort de ces performances, Holcim vise désormais une croissance organique de son bénéfice opérationnel récurrent comprise entre 10 % et 12 % sur l’ensemble de l’exercice 2026, contre environ 10 % auparavant. Le groupe maintient en revanche son objectif de croissance organique du chiffre d’affaires autour de 5 %, une prévision déjà relevée fin juillet.

Malgré « un environnement difficile », marqué notamment par les « coûts élevés de l'énergie, de logistique et des matériaux », « Holcim est parvenu à maintenir une croissance solide et rentable », estime Martin Hüsler, analyste à la Banque cantonale de Zurich, dans un commentaire de marché.

Le groupe mise également sur les combustibles alternatifs pour réduire sa dépendance aux marchés énergétiques. En Amérique latine comme en Europe, Holcim recourt davantage au recyclage de déchets urbains et industriels pour « remplacer le charbon, coke de pétrole et gaz naturel », a expliqué son directeur financier, Steffen Kindler. Cette démarche permet de « devenir plus indépendant des marchés et de manière générale des carburants carbonés », a-t-il ajouté.

Dix acquisitions depuis le début de l’année

Depuis le début de l’année, le groupe a finalisé dix acquisitions, dont celle de l’allemand Xella, fabricant de panneaux muraux.

En août, le cimentier a également annoncé le rachat de l’allemand Fermacell, qui produit des revêtements pour les parois, les plafonds et les sols. La finalisation de cette opération est attendue au premier semestre 2027.

Holcim a par ailleurs cédé ses activités au Liban.

Avec AFP