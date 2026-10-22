Velux agrandit son usine historique dans la Somme

Velux met en service un bâtiment industriel de 5 000 m² dans la Somme, sur son site historique de Feuquières-en-Vimeu, qui fête ses 50 ans.

À Feuquières-en-Vimeu, dans la Somme, Velux agrandit son site industriel historique en France, qui fête cette année ses 50 ans de production, avec un nouveau bâtiment de 5 000 m² consacré à la transformation de l’aluminium et au stockage.

Fondée le 1er octobre 1976, l’usine de Feuquières-en-Vimeu a été le premier site de production de Velux construit hors du Danemark. Le groupe y regroupe aujourd’hui plusieurs étapes de fabrication de ses fenêtres de toit : menuiserie bois, production de doubles vitrages, transformation de l’aluminium et logistique nationale.

Le site s’étend désormais sur 27 hectares, dont 60 000 m² couverts, et emploie 400 personnes. À sa création, il disposait de 6 000 m² de bâtiments.

Le nouvel édifice, baptisé P11, accueille la fabrication de raccordements en aluminium ainsi que des espaces de stockage. Sa conception prévoit notamment 300 kWc de panneaux photovoltaïques installés en toiture, avec une production annoncée comme couvrant environ 30 % des besoins électriques du département aluminium. Le bâtiment comporte également des surfaces vitrées représentant 15 % de sa superficie, destinées à favoriser l’éclairage naturel.

Le bâtiment comprend par ailleurs un système de ventilation naturelle nocturne et de rafraîchissement. Les matériaux issus du chantier ont, selon le groupe, été intégralement revalorisés : bétons concassés et déblais ont notamment été réemployés sur le site.

Quatre usines Velux en France

« L’usine de Feuquières-en-Vimeu illustre ce que l’industrie française peut porter de plus ambitieux : une production performante, ancrée dans son territoire, capable d’innover et qui préserve les ressources naturelles », souligne Renaud Grasset, président de l’usine VKR France.

Depuis le début de l’implantation française de Velux, trois autres usines ont ensuite été implantées dans le pays. « La France occupe depuis 50 ans une place stratégique dans l’histoire du groupe Velux. Il me paraît essentiel de continuer à nous appuyer sur cet ancrage historique et sur la solidité de notre outil industriel pour accélérer notre développement et proposer des solutions pour renforcer le bien-être dans nos habitats », déclare Sandrine Maguin, présidente de Velux France.

Le groupe Velux compte des activités de production et de vente dans 37 pays et emploie 11 300 personnes dans le monde. En 2025, son chiffre d’affaires s’est établi à 2,97 milliards d’euros. VKR Holding, qui détient le groupe, a réalisé de son côté 4,11 milliards d’euros de chiffre d’affaires la même année.