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Guerre en Ukraine : le gouvernement russe saisit les actifs de Tarkett

Industrie
Publié le 19 octobre 2026 à 10h00, par Virginie Kroun
L'activité de Tarkett en Russie a été placée sous contrôle de Moscou, a indiqué le fabricant. Une nouvelle procédure visant les entreprises appartenant à des pays jugés« inamicaux » avec le Kremlin, face à la guerre en Ukraine.
Tour Nobel à La Défense, occupée Tarkett ©Adobe Stock - Batiweb
Tour Nobel à La Défense, occupée Tarkett ©Adobe Stock

« Tarkett a été informé de la publication d’un décret du Président de la Fédération de Russie plaçant ses entités russes sous administration externe temporaire, avec effet au 15 octobre 2026 », lit-on dans un communiqué du fabricant diffusé le 16 octobre. «Cette décision entraîne la perte du contrôle effectif du Groupe sur ses activités en Russie ».

Contacté par l'AFP, l'industriel, marque d'origine suédoise et racheté par le groupe Sommer-Allibert, n'a pas donné davantage de détails, ayant déjà indiqué dans ses déclarations qu'il « examine actuellement la situation ». Le groupe détient deux usines en Russie, dont l'une située dans la région de Moscou.

Situation déjà décrite dans le décret du Kremlin, indiquant que le président russe Vladimir Poutine a transféré 100 % des actifs de Tarkett sous la gestion temporaire de la société de gestion russe « Centre Kapital ».

Un « chantage économique » selon Bercy 

 

Tarkett n'est pas le premier groupe français à être ciblé par cette procédure. La filiale russe d'Auchan et l'ex-entité de Leroy Merlin ont été ciblés par les autorités russes le 17 septembre, avec pour motif leur appartenance à des pays « inamicaux » soutenant l'Ukraine.

Depuis l'invasion russe en Ukraine en février 2022, les pays occidentaux ont multiplié les sanctions économiques. En témoigne en mars 2022, le coup d’arrêt de l’activité du suisse Geberit en Russie.

Pour Roland Lescure, ministre français de l'Économie et des Finances, a dénoncé un « chantage économique » le 25 septembre. « Ça ne nous en empêchera en aucun cas de continuer à mettre la pression (...) sur la Russie », appuie le ministre.

Avec AFP

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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