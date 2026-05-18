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Santé sans compromis : des sols pensés pour des espaces plus sains

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Communiqué
Publié le 18 mai 2026
Depuis 15 ans, Tarkett conçoit des sols pensés pour la santé des utilisateurs.
Santé sans compromis : des sols pensés pour des espaces plus sains - Batiweb

La santé, un engagement de long terme

Dans les établissements scolaires, les bureaux, les établissements de santé ou les logements collectifs, la qualité de l’air intérieur et la composition des matériaux sont devenues des enjeux majeurs pour les professionnels du bâtiment. Depuis plus de 15 ans, Tarkett place la santé des utilisateurs au cœur de chaque choix matériau et anticipe les évolutions réglementaires afin de concevoir des revêtements de sol alliant performance, durabilité et sécurité sanitaire. Cette démarche repose sur une politique d’amélioration continue, intégrée à l’ensemble des gammes, avec un objectif clair : proposer des sols vraiment sains, sans compromis.

Une qualité de l’air intérieur exemplaire

Afin de contribuer à des environnements intérieurs plus sains, les solutions développées par Tarkett présentent des émissions de COV (composés organiques volatils, susceptibles d’altérer la qualité de l’air intérieur) très faibles à ultra-faibles, jusqu’à 10 à 100 fois inférieures aux normes européennes les plus strictes (A+). L’entreprise agit également sur les émissions liées à la pose grâce à des solutions de pose libre permettant de réduire, voire d’éviter, l’utilisation de colle. Ses traitements de surface performants nécessitent également moins de produits d’entretien chimiques.

Sans ortho-phtalates, sans PFAS intentionnels et avec des émissions ultra-faibles

L’ensemble des produits respecte strictement les exigences du règlement européen REACH. Engagé depuis 2009 dans la substitution des ortho-phtalates, des plastifiants utilisés dans certains matériaux plastiques et pouvant présenter des risques pour la santé, Tarkett a généralisé cette démarche à l’ensemble de ses gammes dès 2014, y compris dans les matières recyclées intégrées aux produits.
L’entreprise n’ajoute également aucun PFAS intentionnel, des substances chimiques très persistantes dans l’environnement, et a supprimé leur utilisation dans ses dalles de moquette en Europe dès 2010.
Par ailleurs, aucun biocide n’est ajouté dans les revêtements de sol : la performance repose sur la robustesse des matériaux, leur facilité d’entretien et leur capacité à ne pas favoriser le développement microbien, conformément à la norme ISO 846. Cette approche privilégie la prévention à la source plutôt que l’ajout de substances chimiques.

Transparence et contrôle des matières recyclées

Pour Tarkett, intégrer des matières recyclées ne doit jamais se faire au détriment de la santé. Des contrôles qualité renforcés sont appliqués sur l’ensemble des flux recyclés afin de garantir une composition saine et une traçabilité complète des matériaux. Cette exigence s’accompagne d’une transparence poussée grâce aux Material Health Statements (MHS), des documents vérifiés par une tierce partie détaillant précisément le profil sanitaire et les substances présentes dans les produits jusqu’à 0,01 % de concentration, allant bien au-delà des exigences réglementaires en matière de transparence. Cette démarche permet aux professionnels du bâtiment de faire des choix éclairés tout en répondant aux exigences réglementaires et environnementales les plus élevées. L’ensemble de cette approche s’appuie également sur une expertise interne forte mobilisant les équipes R&D, environnement et affaires réglementaires.

 

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