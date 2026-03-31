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Concevoir des établissements scolaires flexibles et durables avec Tarkett

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Communiqué
Publié le 31 mars 2026
Les revêtements de sol Tarkett sont conçus à partir de matériaux recyclés, biosourcés et sans phtalates et placent la santé et la durabilité au cœur de chaque projet.
Concevoir des établissements scolaires flexibles et durables avec Tarkett - Batiweb

Créer des espaces d’apprentissage inspirants

Avec Enseignement by Tarkett, les écoles, collèges et universités disposent de solutions de revêtements de sol conçues pour favoriser la concentration, le bien-être et la réussite. Pensés avec les architectes et les collectivités, les produits Tarkett associent design, acoustique optimisée et facilité d’entretien pour transformer les espaces éducatifs en lieux d’apprentissage modernes et inspirants.

La durabilité au cœur des établissements de demain

Tarkett met l’économie circulaire au centre de sa démarche pour accompagner les acteurs de l’éducation. Grâce à des matériaux recyclables, à faible empreinte carbone et sans phtalates, Enseignement by Tarkett offre des solutions durables adaptées à la vie scolaire. Les établissements peuvent ainsi réduire leur impact environnemental tout en garantissant des espaces sains, robustes et pensés pour durer dans le temps, même dans les zones à forte fréquentation.

Sécurité, hygiène et confort : l’alliance indispensable pour les établissements scolaires

Le bien-être des élèves et du personnel est une priorité. Les sols Tarkett sont spécialement conçus pour répondre aux exigences strictes du secteur éducatif : résistance élevée, nettoyage simplifié et performances acoustiques renforcées pour réduire le bruit ambiant. Ces caractéristiques permettent de créer un environnement propice à l’apprentissage, plus calme et plus agréable, tout en facilitant la gestion quotidienne pour les agents d’entretien.

Des solutions sur mesure pour chaque espace éducatif

Un établissement scolaire, c’est une multitude d’usages : salles de classe, couloirs, CDI, laboratoires, crèches, espaces périscolaires… Enseignement by Tarkett propose une gamme complète de revêtements capables de répondre à chaque besoin. Grâce à une large palette de designs, de textures et de couleurs, les établissements peuvent façonner des lieux accueillants qui reflètent leur identité et soutiennent les parcours pédagogiques.

 

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