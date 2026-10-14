À Montataire (Oise), l'usine d'AkzoNobel fait peau neuve. Au total 27 millions d'euros ont été investis pour davantage automatiser et optimiser la production sur le site de fabrication de peintures décoratives.

« Avec ces investissements, notre site de Montataire se prépare à l’avenir avec davantage de capacité et de meilleures performances opérationnelles », se réjouit Grégoire Poux-Guillaume, CEO d’AkzoNobel. Le fabricant de peintures décoratives murales et revêtements, connu pour sa marque Dulux Valentine, a inauguré le 8 octobre ses derniers équipements industriels sur son usine, implantée depuis dans l'Oise depuis 1947 et dans le giron du groupe depuis 1969.

27 millions d'euros ont été dépensés pour moderniser l'outil industriel. L'objectif : en faire un « site de référence » pour la distribution sur les marchés français, belge et hollandais. « Pour cela, nous avons repensé nos flux et faisons évoluer nos technologies mais aussi notre organisation et nos façons de travailler », explique Caroline Arnaud, directrice Supply Chain Decorative Paints EMEA d’AkzoNobel.

Moderniser et automatiser l'usine

Dans le détail, 22 millions d'euros se concentrent notamment sur l'automatisation de l'usine, avec une zone pour la préparation précise des dosages et la gestion des stocks, mais aussi un disperseur en ligne « capable de traiter jusqu’à 8 tonnes de dioxyde de titane par heure ». L'enveloppe inclut en outre une nouvelle ligne de conditionnement à haute cadence, pilotable digitalement et d'une capacité de 200 litres par minute.

« Cette ligne automatise l’ensemble des opérations, du désempilage des pots jusqu’à leur palettisation. Elle intègre notamment un robot d’alimentation automatique des couvercles ainsi que des systèmes automatisés de contrôles de poids et de conformité des emballages », lit-on dans le communiqué d'AkzoNobel. Sans compter une organisation des effectifs de l'usine sur « les compétences numériques, la maintenance préventive et prédictive ainsi que l’amélioration continue ».

Les 5 millions d'euros restants financent l'unité couleurs à la demande, afin de mieux adapter les teintes, tout en facilitant la logistique (stocks, gaspillage des ressources, etc.).

« Le site de Montataire fait partie de l’histoire industrielle du territoire depuis plusieurs décennies. Le voir se moderniser et se projeter dans l’avenir grâce à des investissements industriels ambitieux constitue une très bonne nouvelle pour le bassin industriel local et pour l’ensemble des équipes qui œuvrent chaque jour sur ce site », salue Jeremy Kopec, secrétaire général de la sous-préfecture de Senlis.

Pour rappel, l'usine site fabrique plus de 40 millions de litres de peinture chaque année. Une production répartie entre le marché français (45 %) et les marchés belge et néerlandais (45 %).