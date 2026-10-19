À Castelnau-le-Lez (Hérault), Castel Med Park réunit une école d’ingénieurs, des bureaux et des cabinets médicaux au sein de quatre bâtiments livrés en juillet 2026. Cette diversité d’usages impose des réponses acoustiques distinctes, de l’absorption du bruit dans les salles de classe à la limitation de sa transmission entre bureaux. Plus de 8 000 m² de plafonds minéraux ont été mis en œuvre pour répondre à ces contraintes.

D’une salle de classe à un cabinet médical, en passant par les bureaux et les espaces de circulation, les exigences acoustiques varient selon les usages. Livré en juillet 2026 à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier (Hérault), Castel Med Park illustre cette diversité des besoins.

Porté par le promoteur Aēko et imaginé par l'agence Ateliers A+, cet ensemble immobilier de quatre bâtiments, totalisant 8 800 m² de surface et conçu pour acueillir différentes activités, regroupe notamment une école d'ingénieurs, des bureaux et des cabinets de consultation médicale.

Knauf Ceiling Solutions a fourni quatre gammes de plafonds acoustiques minéraux, mises en œuvre par la société Socogyps Languedoc-Roussillon pour 8 230 m² de plafonds. Le projet repose sur une prescription différenciée, qui associe les caractéristiques des produits à la fonction de chaque espace.

Dans l'école, assurer l'intelligibilité de la parole

Dans les salles de classe et la cafétéria de l'école d'ingénieurs, le traitement acoustique vise d'abord à limiter la réverbération. « On avait besoin d’un produit qui puisse absorber le son pour une meilleure intelligibilité des professeurs, des élèves », explique Julien Frauciel, responsable des ventes de Knauf Ceiling Solutions en Occitanie

Environ 3 000 m² de dalles Topiq Alpha de 20 mm ont été installées dans ces espaces. « Le top de l’absorption acoustique », selon Julien Frauciel. « La dalle présente également une réflexion lumineuse de 86 %. Cette caractéristique vise à améliorer la diffusion de la lumière dans les locaux. »

©Delphine Coutant - Knauf Ceiling Solution

La conception non directionnelle des dalles vise à faciliter leur remplacement lors des opérations de maintenance, sans risque de différence d'orientation visible entre les éléments. Elles sont posées sur une ossature apparente traditionnelle T24.

Les halls d'ascenseurs des quatre bâtiments reçoivent également des dalles Topiq Alpha, au format 1 200 × 600 mm, sur une surface totale de 600 m².

Dans les bureaux, préserver la discrétion des échanges

Dans les bâtiments tertiaires, le choix des plafonds répond à d’autres exigences. « Tous les occcupants des salles de réunion doivent pouvoir entendre les disccours de chacun et en même temps les occupants doivent pouvoir échanger sans risque d’être entendus dans les pièces d’à côté, on avait besoin d'un produit qui limite le son d'une pièce à l'autre », explique Julien Frauciel.

Knauf a proposé 4 100 m² de dalles Thermatex Alpha HD de 30 mm. Le fabricant annonce un coefficient d'absorption acoustique αw de 0,90 et un indice d'atténuation latérale CAC de 41 dB. Ces deux indicateurs répondent à des fonctions complémentaires : l’absorption réduit la réverbération dans une pièce, tandis que l’atténuation latérale limite la transmission du bruit vers les pièces voisines.

Le choix de cette dalle s'inscrit aussi dans la conception évolutive des plateaux tertiaires, dont les cloisonnements peuvent être adaptés aux besoins des occupants. Le plafond contribue à maintenir un traitement acoustique homogène, même si les performances finales dépendent aussi d’autres éléments comme les cloisons et les portes.

© Delphine Coutant - Knauf Ceiling Solution

Dans les sanitaires et les circulations, des contraintes spécifiques

Les deux autres solutions de Knauf installées dans les bâtiments de Castel Med Park répondent à des usages encore plus spécifiques. Dans les sanitaires, 250 m² de dalles Thermatex Aquatec conçues pour les environnements exposés à une forte humidité, elles présentent, selon le fabricant, une résistance pouvant atteindre 100 % d'humidité relative. L’objectif est de garantir la durabilité du plafond face aux éclaboussures d’eau et aux produits d’entretien utilisés lors du nettoyage des sanitaires.

Dans les circulations, 280 m² de panneaux-bandes Perla OP de 19 mm, au format 1 800 × 600 mm, permettent de suivre la géométrie arrondie des couloirs. Leur format long contribue à la continuité visuelle du plafond, tandis que leur coefficient d'absorption acoustique annoncé de 0,90 participe à la limitation de la réverbération dans ces espaces de passage.

© Delphine Coutant - Knauf Ceiling Solution

Au-delà des performances propres à chaque gamme, les plafonds installés à Castel Med Park sont démontables, facilitant l’accès aux réseaux techniques et les opérations de maintenance.

Démontabilité, facilité d’entretien et performances acoustiques participent ainsi d’une même exigence : celle d’un bâtiment adapté à ses conditions réelles d’utilisation. Souvent moins visible que les choix architecturaux, le traitement acoustique conditionne pourtant l’expérience quotidienne d’un bâtiment. C’est à l’usage que les occupants pourront juger de la pertinence des choix acoustiques opérés à Castel Med Park.