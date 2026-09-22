Depuis près de 15 ans, les panneaux acoustiques en laine de bois Organic de Knauf se sont imposés dans les projets d’aménagement intérieur, notamment pour la réalisation de plafonds acoustiques et d’habillages muraux. Connue des architectes, bureaux d’études, économistes, négociants et entreprises de pose, la gamme change désormais de nom pour devenir HERADESIGN®.

Cette évolution répond notamment à la volonté de Knauf d’harmoniser son offre à l’international et d’accompagner l’évolution du cadre réglementaire européen en matière de communication environnementale.

De la marque Organic à HERADESIGN®

« Il s’agit d’un choix assumé, nécessaire et en toute conscience, au service des clients et prescripteurs français comme internationaux », explique Joaquim Correia, Directeur Marketing Stratégique de Knauf en France.

Knauf souhaite en effet développer la commercialisation de ses solutions de laine de bois acoustique fabriquées en France à l’international. Or, le terme « Organic », traduit notamment par « bio » ou « d’origine biologique » dans certains pays, pouvait créer une confusion sur la nature ou l’origine des produits.

Cette problématique intervient alors que la nouvelle directive européenne « Empowering Consumers for the Green Transition » (EmpCo) doit s’appliquer à compter du 27 septembre 2026. Elle vise notamment à renforcer la transparence des communications environnementales et à fournir aux consommateurs et partenaires commerciaux des informations fiables et étayées.

« Organic, traduit à l’international par “bio ou d’origine biologique”, pouvait, en dehors de la France, porter à confusion sur l’origine du produit. Un risque de confusion pour le consommateur au titre de l’EmpCo que Knauf ne concevait pas non plus de faire porter aux architectes, négociants et poseurs de ses produits », précise Joaquim Correia.

La marque Organic étant entrée dans le vocabulaire courant de nombreux professionnels du bâtiment, Knauf entend ainsi accompagner ses partenaires dans cette transition et préserver la continuité commerciale de la gamme.

HERADESIGN® : une gamme de panneaux acoustiques en laine de bois

Si le nom évolue, les produits et leurs caractéristiques techniques restent inchangés. Les solutions HERADESIGN® concernées par ce changement de dénomination sont toujours fabriquées dans l’unique usine française de laine de bois de Knauf, située à La Côte, en Haute-Saône (70).

Elles sont constituées de laine de bois d’épicéa très fine, minéralisée et enrobée de liant ciment. Les principales références de la gamme bénéficient par ailleurs du label « produit biosourcé, filière française », avec une quantification des matières biosourcées selon la norme EN 16785-2.

Les performances techniques restent également identiques. Les solutions affichent notamment des propriétés acoustiques adaptées aux différents projets d’aménagement, une bonne résistance à l’humidité et une compatibilité avec la pose dans des locaux présentant différents niveaux d’hygrométrie : EA, EB, EB+p, EB+c et EC, ainsi qu’en extérieur hors projection d’eau.

Les produits disposent également d’une classe d’émission dans l’air intérieur A+ et présentent une réaction au feu B-s1, d0.

Autre point important pour les professionnels : les codes articles et les EAN restent identiques, puisque la formulation des produits n’évolue pas. Cette continuité facilite notamment la gestion des bases articles chez les négoces de matériaux.

Les performances acoustiques et feu restent donc inchangées, tout comme la disponibilité des FDES sur la base INIES pour la quasi-totalité de la gamme.

Trois solutions HERADESIGN® pour les plafonds et murs acoustiques

La nouvelle désignation commerciale s’articule désormais autour de trois produits phares :

HERADESIGN ® Authentic , anciennement Organic Pure : une solution sans peinture de finition, conservant au plus près la teinte naturelle des fibres de bois ;

, anciennement Organic Pure : une solution sans peinture de finition, conservant au plus près la teinte naturelle des fibres de bois ; HERADESIGN ® Minéral , anciennement Organic Minéral : un panneau associant un parement en laine de bois à une couche de laine de roche pour renforcer les performances thermo-acoustiques ;

, anciennement Organic Minéral : un panneau associant un parement en laine de bois à une couche de laine de roche pour renforcer les performances thermo-acoustiques ; HERADESIGN® Twin, anciennement Organic Twin : une solution destinée aux projets nécessitant des performances acoustiques renforcées, avec une couche supplémentaire de laine de bois côté plénum.

Cette gamme permet ainsi de répondre à différents besoins en matière de correction acoustique, de confort intérieur et d’esthétique, tout en offrant une grande liberté de conception aux architectes et prescripteurs.

Les panneaux en laine de bois HERADESIGN® trouvent notamment leur place dans les établissements recevant du public (ERP) et les projets faisant appel au bois et aux matériaux bruts. Leur variété de finitions permet de concevoir des plafonds et murs acoustiques participant pleinement à l’identité architecturale des espaces.

Une campagne de communication pour accompagner le changement

À partir de la mi-septembre 2026, Knauf prévoit une campagne de communication dédiée au passage d’Organic à HERADESIGN®. Déployée sur les réseaux sociaux et dans les médias, elle doit permettre d’accompagner progressivement les professionnels dans l’adoption de la nouvelle appellation.

Le dispositif s’appuiera notamment sur des situations concrètes de la vie professionnelle : échanges au comptoir d’un négoce, discussions sur chantier ou échanges lors de la prescription.

L'objectif est de faciliter l’appropriation du nouveau nom tout en rappelant le message central de cette évolution : seule la marque change, les produits et leurs performances restent identiques.

Pour Knauf, HERADESIGN® doit ainsi devenir le nouveau réflexe pour identifier ses solutions acoustiques en laine de bois pour plafonds et habillages muraux.

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