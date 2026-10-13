Des tests européens révèlent des défauts de performance et de conformité sur plusieurs isolants, soulevant des questions de sécurité et d’efficacité thermique.

Après les casques et chaussures de sécurité, une étude de l’Union européenne dévoile les résultats de tests menés sur des isolants afin de vérifier leur efficacité.



Ces tests ont été organisés dans le cadre de la campagne « Actions conjointes sur la conformité des produits » (JACOP) de 2025.



Au total, 106 échantillons de 6 types de matériaux isolants couramment utilisés ont été étudiés dans 14 pays de l’UE (en Allemagne, Belgique, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Irlande, Autriche, Pologne, Italie, Portugal, Grèce, Malte, Lettonie).



L’étude a été menée avec la participation des autorités de surveillance du marché (ASM) de ces pays.



Dans le détail, on retrouve des échantillons de polystyrène expansé (PSE), de polystyrène extrudé (XPS), de laine minérale, de verre cellulaire, de laine de bois et de fibre de bois.



Ces échantillons ont été achetés dans des magasins physiques, en ligne, ou directement auprès des fabricants.



L’objectif : vérifier dans quelle mesure ces isolants limitent les déperditions thermiques, si leur épaisseur correspond aux dimensions indiquées et comment ils réagissent au feu.



Il en ressort qu’un tiers d’entre eux ne respectaient pas les performances annoncées.



Les tests de résistance thermique ont vérifié si les produits offraient le niveau de rétention de la chaleur annoncé par les fabricants. Ils ont notamment mesuré l’épaisseur des produits et la conductivité thermique.



En matière de résistance thermique, 32 % des échantillons ne répondaient pas aux exigences.



Réaction au feu : des écarts préoccupants selon les classes déclarées



Autre sujet majeur : la réaction au feu. 14 % des échantillons étudiés ne correspondaient pas à la classe déclarée.



Si un seul produit sur 21 de la classe A1 ne répondait pas aux exigences, les deux produits déclarés dans la classe A2 ont échoué à l’évaluation de la réaction au feu applicable.



Parmi les 6 produits déclarés comme relevant des classes B à D, aucun n’échec n’a été constaté.



En revanche, les résultats des tests montrent un nombre élevé d’échecs parmi les produits déclarés comme étant de classe E. 15 % d’entre eux ne répondaient pas à la classification au feu déclarée.



Des produits jugés à risque retirés du marché



À l’issue de cette enquête, les ASM ont classé quatre échantillons comme présentant un risque « grave » et deux échantillons comme présentant un risque « élevé », avec une résistance au feu qui ne correspondait pas à la classe déclarée.



Un produit a été interdit de vente et sept autres ont été retirés du marché.



Autres paramètres évalués : les marquages et la documentation des produits, avec 64 % d’échantillons qui présentaient une déclaration de performance manquante ou incomplète ou l’absence de marquage CE.



Un appel à la vigilance



En conclusion, les auteurs de l’étude appellent les clients à la vigilance lors de l’achat d’un produit, mais aussi lors de la pose, en respectant scrupuleusement les instructions d’installation du fabricant. Ils conseillent notamment aux consommateurs de bien vérifier le marquage CE, la documentation, mais aussi et surtout que le produit est bien adapté à l’usage prévu.



Parallèlement, ils demandent aux fabricants davantage de contrôles rigoureux de la production en usine, des tests réguliers et des systèmes de traçabilité efficaces, en particulier lorsque des changements sont apportés aux matières premières, aux fournisseurs ou au processus de production.