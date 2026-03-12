Locaux humides : une solution pour un maximum d’applications

Avec l’obtention récente d’un nouveau Document Technique d’Application, Knauf HydroProof® étend officiellement son périmètre d’emploi et s’affirme comme la solution de référence pour l’aménagement des environnements exigeants.

Déjà plébiscitée pour les plafonds intérieurs et extérieurs, la gamme est désormais également validée pour les cloisons distributives et contre-cloisons offrant une réponse fiable et complète.

Conçue pour résister aux sollicitations les plus exigeantes, Knauf HydroProof® associe un cœur spécialement formulé, hydrofuge, à un parement en voile de verre. Ce couple technique assure stabilité, pérennité et maîtrise des performances en milieux humides.

Domaine d’emploi étendu et certifié

Cloisons distributives et contre-cloisons HydroProof ® BA13 et HydroProof ® BA18 | DTA n°9/25-1081_V1, valable jusqu'au 21 novembre 2029.

BA13 et HydroProof BA18 | DTA n°9/25-1081_V1, valable jusqu'au 21 novembre 2029. Plafonds extérieurs HydroProof ® BA13 | DTA n° 9/22-1078_V2, valable jusqu’au 14/01/2031.

BA13 | DTA n° 9/22-1078_V2, valable jusqu’au 14/01/2031. Plafonds intérieurs HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18 | DTA n° 9/23-1082_V1, valable jusqu’au 31/07/2026.

Disponibles en deux épaisseurs : 12,5 mm (BA13) et 18 mm (BA18).

Pour les environnements les plus exigeants

Les systèmes HydroProof® sont validés pour une mise en œuvre dans les locaux classés : EB+ privatifs, EB+ collectifs et EC (hors zones soumises au nettoyage haute pression).

Ces classifications, définies par le CSTB (Cahier 3567_V2 – novembre 2021), attestent de la capacité de la solution à résister durablement aux conditions d’humidité les plus intenses. Parmi les applications typiques :

Douches collectives de vestiaires

Centres aquatiques

Espaces de balnéothérapie

Piscines et locaux en communication directe avec le bassin

Un système 100% Knauf pour la fiabilité dans le temps

Au-delà de la plaque, Knauf propose un écosystème complet d’accessoires « hydro » conçus pour les environnements exigeants. Cette approche système garantit l’intégrité et la durabilité de l’ouvrage :

Suspentes pivot et suspentes réglables

Rails, fourrures, éclisses, tiges filetées

Vis adaptées

Enduits hydrofuges, bandes à joint, etc.

Pour en savoir plus exit_to_app