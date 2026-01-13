Miguel Contini, directeur technique France de Knauf Ceiling Solutions, revient pour Batiweb sur la nouvelle usine et les gammes lancées récemment. Le but : renforcer la position de l’entreprise sur le marché des plafonds et revêtements acoustiques.

En 2025, Knauf Ceiling a implanté une nouvelle usine à Illange (Moselle). Pourquoi ce choix d'implantation et que va-t-il apporter à Knauf Ceiling ?

Miguel Contini : Avec l’aide de la Région Grand Est, le groupe Knauf a investi 100 millions d’euros dans cette nouvelle usine, qui est entrée en production en avril dernier, après un an de travaux. L’usine s’étend sur 25 000 m². À terme, le site emploiera une cinquantaine de personnes et pourra stocker jusqu’à 170 000 m² de panneaux.

Le choix d’Illange s’explique notamment par la proximité immédiate d’une usine Knauf Insulation. La laine minérale est produite sur le site voisin, puis transformée directement en dalles de plafonds, sans transport intermédiaire. La logistique est ainsi optimisée, aucun déchet d’emballage n’est produit et l’empreinte carbone réduite.

Ce nouveau site renforce notre ancrage industriel en France et consolide la position de Knauf Ceiling Solutions sur le marché des plafonds acoustiques multi-matériaux, aux côtés de nos autres usines de Pontarlier (Doubs), Dreux (Eure-et-Loir) et Valenciennes (Nord). Il nous permet d’être plus réactifs et plus proches de nos clients, principalement sur le marché tertiaire, bureaux, commerces, transports, santé ou enseignement, avec des solutions standard comme sur mesure.

Ce site est également dédié à de nouvelles gammes de produits. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces solutions ?

M.C : 14 000 m2 de notre nouvelle usine sont dédiés à la ligne de production de Topiq Alpha, une nouvelle génération de dalles de plafonds en laine minérale à très hautes performances acoustiques. Ces produits répondent à une forte demande du marché européen pour des solutions à la fois plus efficaces, plus esthétiques et plus confortables. Topic Alpha se distingue par une absorption acoustique de tout premier niveau, avec une performance de classe A, mais aussi par une surface particulièrement blanche, lisse et plane. Cela permet d’améliorer à la fois le confort sonore, la luminosité et le bien-être dans les espaces de travail et les lieux recevant du public.

La gamme est conçue pour une grande variété d’applications, notamment dans le tertiaire, l’éducation, le commerce ou le sport, avec des produits résistants à l’humidité, incombustibles et à très faibles émissions de COV. Elle se décline en plusieurs épaisseurs et finitions pour répondre aux contraintes techniques et esthétiques des projets.

Nous avons également développé une version spécifique, Topiq Alpha Hygiena, dotée d’un revêtement antimicrobien, destinée aux environnements les plus exigeants comme les hôpitaux ou les salles propres.

© Knauf Ceiling Solutions

Au-delà de cette usine, Knauf Ceiling a poursuivi sa stratégie d’innovation. Quelles autres nouvelles gammes ont été développées ou lancées par le groupe en 2026 ?

M.C : Nous avons enrichi notre offre Wood Design avec deux nouvelles solutions, Wood DesignBoard et Wood DesignLine, développées pour des projets haut de gamme.

Ces plafonds associent un support en gypse à un placage en bois véritable, ce qui permet de conserver la chaleur et l’esthétique du bois, tout en garantissant une excellente réaction au feu et une très bonne qualité de l’air intérieur. L’acoustique est modulable selon les projets, grâce à des perforations ou à des voiles acoustiques. Ces solutions, souvent réalisées sur mesure, s’adressent à des lieux emblématiques comme des auditoriums, des bâtiments publics ou des bureaux de direction.

TauberPhilharmonie, Weikersheim, Allemagne © Knauf Ceiling Solutions - Stefan Ernst Fotografie

Nous avons également renforcé notre offre de plafonds métalliques avec le lancement de nouveaux systèmes, comme le Metal F-H 600 SF. Il s’agit d’une solution autoportante pour les couloirs, stable au feu pendant 30 minutes, qui répond aux exigences strictes des Établissements Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), tout en proposant un design épuré et personnalisable, notamment en termes de couleurs.

Ces développements illustrent notre volonté de proposer des solutions toujours plus esthétiques, sûres et performantes, capables de s’adapter à des usages et des architectures très variés.

Propos recueillis par Nils Buchsbaum