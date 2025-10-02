Isolation du sol de votre maison : les techniques à connaître pour un confort durable

Isoler le sol limite les pertes d’énergie, améliore le confort thermique et acoustique et valorise durablement votre maison.

Pourquoi isoler le sol ?

Dans une maison mal isolée, 7 à 10 % des déperditions thermiques se font par le sol.

Comme pour la toiture ou les murs, le plancher bas mérite une attention particulière, aussi bien en construction qu’en rénovation.

L’isolation du sol apporte trois bénéfices majeurs :

Confort thermique : fini la sensation de froid au sol.

Économies d’énergie : moins de chauffage, facture réduite.

Confort acoustique : limitation des bruits d’impact ou des nuisances d’un garage/sous-sol.

Comment choisir son isolant pour le sol ?

Deux critères clés à vérifier :

Résistance thermique (R) : pour un sol, viser au moins R = 4 m².K/W (obligatoire dans le neuf, recommandé en rénovation).

Résistance à la compression : indispensable pour supporter le poids d’une chape et du revêtement.

Les matériaux les plus utilisés :

Polystyrène extrudé (XPS) : très bonne résistance à la compression.

Laine minérale (laine de verre, laine de roche) : efficace en thermique et acoustique.

Polyuréthane (PU) : excellent lambda, utile pour gagner de l’épaisseur.

Isolants biosourcés (fibre de bois, liège expansé) : intéressants mais moins résistants à la compression.

Isolation par-dessus ou par-dessous ?

Tout dépend du type de plancher bas.

Par-dessus : on pose l’isolant et une chape flottante. Solution souvent choisie en rénovation.

Par-dessous : idéal quand on a accès à un vide sanitaire ou un sous-sol.

1. Isolation d’un sol sur vide sanitaire

En construction neuve

Poutrelles-hourdis béton + chape flottante isolée.

Poutrelles avec entrevous isolants (souvent en polystyrène), avec rupteurs en périphérie pour limiter les ponts thermiques.

Possibilité de cumul (entrevous + isolant sous chape) pour atteindre R ≥ 4.

En rénovation

Vide sanitaire accessible : panneaux isolants fixés en sous-face du plancher.

Vide sanitaire non accessible : flocage de laine de roche par un pro, ou isolation par-dessus le plancher.

Ne jamais obstruer les entrées d’air du vide sanitaire → ventilation indispensable pour éviter l’humidité.

2. Isolation d’un sol sur terre-plein

Le plancher bas repose directement sur le sol.

Au-dessus du dallage : isolant + chape flottante.

Au-dessous du dallage : isolant posé avant le coulage (polystyrène extrudé).

Cumul sous + au-dessus pour atteindre les performances RE2020.

Bonnes pratiques :

Préparer le sol brut (compactage, lit de sable ou mortier maigre).

Poser l’isolant sur toute la surface.

Couler la dalle béton.

Ajouter un isolant complémentaire si nécessaire.

Terminer par la chape flottante + revêtement (carrelage, parquet).

Isoler aussi le soubassement en extérieur pour supprimer les ponts thermiques dalle/murs.

3. Isolation d’un sol sur sous-sol ou garage

Quand le plancher sépare une pièce de vie d’un local non chauffé (garage, cave, sous-sol complet) :

En sous-face : panneaux isolants fixés directement à la dalle béton.

En solution humide : flocage de laine de roche projetée.

En version acoustique : opter pour des isolants minéraux (laine de verre avec finition alu) → réduit aussi les bruits du garage ou de la rue.

4. Isolation d’un plancher par l’intérieur (par-dessus)

Si impossible d’intervenir par-dessous :

Poser une bande périphérique pour désolidariser la chape.

Mettre en place l’isolant (panneaux XPS ou PU).

Couler une chape flottante.

Poser le revêtement décoratif.

Attention : prévoir un rabotage des portes et un détalonnage suffisant pour assurer la ventilation intérieure.

Tableau comparatif des techniques

Type de sol Technique Avantages Inconvénients Vide sanitaire accessible Isolation en sous-face Évite de refaire le sol, efficace Nécessite un accès suffisant Vide sanitaire non accessible Flocage ou isolation par-dessus Solution possible même sans accès Plus coûteux, nécessite un pro Terre-plein Isolation sous/au-dessus de la dalle Performances élevées, ponts thermiques traités Implique travaux lourds Sous-sol / garage Isolation en sous-face Rapide, thermique + acoustique Moins esthétique si brut Par l’intérieur (rénovation) Isolant + chape flottante Accessible en rénovation Réduit la hauteur sous plafond

Prix moyens d’une isolation du sol

Technique Prix au m² (pose comprise) Isolation en sous-face (panneaux) 30 à 60 € Flocage laine de roche 40 à 80 € Isolation par-dessus (panneaux + chape) 50 à 100 € Isolation terre-plein (neuf) 50 à 90 €

Aides financières : MaPrimeRénov’, Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), TVA réduite.

Les erreurs à éviter

Boucher la ventilation d’un vide sanitaire → humidité garantie.

Oublier les ponts thermiques en périphérie.

Choisir un isolant non adapté à la compression sous chape.

Négliger la dimension acoustique quand le sol est au-dessus d’un garage.

FAQ – Isolation du sol

Quelle est la meilleure technique pour isoler un sol ?

En neuf : terre-plein ou vide sanitaire avec isolant intégré. En rénovation : isolation en sous-face si accessible, sinon chape flottante.

Quel isolant choisir pour un sol ?

Polystyrène extrudé pour la compression, laine minérale pour combiner thermique + acoustique.

Combien coûte l’isolation d’un sol ?

Entre 30 et 100 €/m² selon la technique.

Peut-on isoler un sol sans perdre de hauteur ?

Oui, si on isole par-dessous (vide sanitaire, sous-sol). Par-dessus, la hauteur est réduite (chape flottante).

En résumé

Isoler son sol, c’est réduire les pertes d’énergie, améliorer le confort thermique et limiter les bruits.

Chaque solution dépend du support : vide sanitaire, terre-plein, sous-sol ou rénovation par-dessus.

Le bon choix d’isolant et la prise en compte des ponts thermiques garantissent la performance.

Par Camille DECAMBU