Aides à la rénovation : ce qui change au 1er janvier 2024

L’année 2024 apporte son lot de changements dans le domaine de la rénovation énergétique et de l’immobilier. Transformation de MaPrimeRénov', lancement de MaPrimeAdapt', diagnostic de performance énergétique (DPE) obligatoire, ou encore la prolongation du PTZ, le point sur les dernières évolutions.

L'Agence nationale de l'habitat (Anah) a lancé l'édition 2024 du Guide des aides publiques destinées à financer la rénovation énergétique et les travaux d'adaptation des logements.

Des aides repensées

Parmi les évolutions, MaPrimeRénov' se transforme pour mettre l'accent sur les rénovations d'ampleur via son « parcours accompagné », qui encourage les ménages, sans distinction de revenus, à entreprendre des travaux importants tels que l'isolation, la ventilation et l'installation de systèmes de chauffage écologiques, permettant un gain d'au moins 2 étiquettes énergétiques. Les ménages bénéficieront d'un accompagnement par des professionnels agréés par l'Anah, les « Accompagnateurs Rénov », et pourront obtenir des financements pouvant atteindre jusqu'à 90 % des travaux, plafonnés à 70 000€.

Les propriétaires de maisons classées F et G ne pourront plus avoir accès à une simple rénovation par geste à partir du 1er juillet prochain.

MaPrimeRénov' Copropriété voit également ses mesures renforcées, offrant des taux de financement variables en fonction du gain énergétique obtenu, avec une bonification supplémentaire si la copropriété sort du statut de passoire thermique. Par ailleurs, les grosses copropriétés (200 lots et plus) ont l'obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE)pour l'ensemble du bâtiment et donc aussi pour les parties communes.

Le lancement de MaPrimeAdapt', qui fusionne plusieurs aides antérieures pour faciliter l'adaptation des logements à la perte d'autonomie. Accessible aux ménages aux revenus modestes et très modestes à partir de 70 ans (ou dès 60 ans pour les personnes justifiant d'une perte d'autonomie), ainsi qu'aux personnes en situation de handicap, cette aide finance jusqu'à 70 % des travaux d'adaptation, plafonnés à 22 000€.

De plus, Ma Prime Logement Décent, regroupant les aides Habiter Sain et Habiter Serein de l'Anah, vise à lutter contre l'habitat indigne en finançant jusqu'à 80 % des travaux, notamment pour améliorer l'efficacité énergétique des logements.

Plus de 4 000 Accompagnateurs Rénov' agréés d'ici 2025

En parallèle de ces aides, un meilleur accompagnement des ménages est mis en place pour sécuriser et optimiser leurs projets de rénovation.

France Rénov', le service public de la rénovation de l'habitat, fort de ses 573 Espaces conseil et de plus de 2 500 conseillers sur l'ensemble du territoire, informe et conseille de manière impartiale les ménages sur la rénovation énergétique de leur logement.

Dans le cadre des rénovations d'ampleur, le recours à Mon Accompagnateur Rénov' devient obligatoire. Cette mesure vise à garantir un niveau de confiance tout au long du projet, à optimiser le plan de financement et à éviter les arnaques. Près de 2 000 Accompagnateurs Rénov' sont déjà agréés, avec un objectif de 4 à 5 000 d'ici 2025.

Le partenariat avec les 2 700 maisons France Services vise à améliorer le maillage territorial pour offrir à chaque ménage un interlocuteur de confiance proche de son domicile, en particulier pour les publics les plus vulnérables. Cette collaboration élargira l'offre de services du réseau France Rénov' via France Services, simplifiant l'accès aux guichets et proposant une assistance dans le dépôt dématérialisé des demandes d'aide à la rénovation.

Les PTZ et Éco-PTZ prolongés Le prêt à taux zéro (PTZ) est également prolongé jusqu'au 31 décembre 2027. Une extension bienvenue, alors que ce dispositif, initialement prévu pour prendre fin en décembre 2023, continue de jouer un rôle important dans l'accès à la propriété pour de nombreux ménages, notamment les primo-accédants. Cependant, cette reconduction s'accompagne d'un recentrage du PTZ, ciblant désormais l'acquisition de logements neufs dans les zones tendues ou de logements anciens nécessitant des travaux dans les zones détendues. L'objectif : concentrer les ressources sur les secteurs où l'accès au logement est le plus difficile, tout en favorisant la rénovation et la revitalisation des zones moins sollicitées. Depuis janvier 2024, une nouvelle grille de revenus est en vigueur, élargissant l'accès au PTZ à 29 millions de foyers fiscaux. Cette évolution vise à toucher un public plus large et à offrir des opportunités d'accession à la propriété à davantage de ménages. Parallèlement, l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) voit également son existence prolongée de quatre ans. Dédié au financement d'améliorations visant à accroître la performance énergétique globale des logements, il encourage les propriétaires à investir dans des travaux écologiques.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock