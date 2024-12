Gel du budget 2025 : l’Alliance pour le Logement veut conserver les avancées

L’incertitude politique liée à la censure puis à la démission du gouvernement Barnier inquiète le secteur du logement, déjà fragilisé par la crise. Dans un communiqué, l’Alliance pour le Logement appelle à conserver certaines avancées ayant fait « un consensus transpartisan » dans le prochain projet de loi de finances.

Le 5 décembre, Michel Barnier remettait sa démission à Emmanuel Macron, après la censure votée la veille.

Avec la chute du gouvernement Barnier, le projet de loi de finances (PLF) 2025 est notamment gelé jusqu’à la nomination d’un nouveau Premier ministre.

Le PLF 2025 et ses avancées « transpartisanes » en pause

Dans un communiqué, l’Alliance pour le Logement s’inquiète du potentiel abandon de ce qu’elle considère comme des avancées ayant fait l’objet d’un « consensus transpartisan », à savoir l’extension du prêt à taux zéro (PTZ) partout en France et à tous les types de logements pour les primo-accédants, mais aussi l’exonération sur les droits de succession pour les dons allant jusqu’à 100 000 € et permettant l’achat d’un logement neuf ou à rénover.

Autre mesure que l’Alliance pour le Logement souhaite voir conservée : la baisse de la Réduction de loyer de solidarité (RLS) et le dégel de l’enveloppe d’aides à la rénovation énergétique pour les logements sociaux. Pour rappel, la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine avait obtenu une baisse de 200 millions d’euros de la RLS, et une aide de 200 millions d’euros pour la rénovation du parc social.

« La dynamique engagée ne peut être balayée en quelques jours. Les débats au Parlement ont permis de rappeler les conséquences dramatiques de l’effondrement de la production immobilière sur l’ensemble des territoires », estime l’Alliance.

Saluant les échanges constructifs avec Valérie Létard, le groupement appelle désormais le prochain gouvernement à « faire du logement une priorité ».

Des inquiétudes concernant la suspension des aides pour le logement en IDF

À l’échelle de l’Île-de-France, la déclinaison francilienne de l’Alliance pour le Logement s’est inquiétée ce 9 décembre de la suspension des subventions dédiées au logement, de la part de la région.

Ses membres précisent que ces aides s’élevaient à 48 millions d’euros en 2023, permettant de financer de nombreux logements sociaux, logements intermédiaires et logements étudiants.

« Cette décision, prise en conséquence d’une situation budgétaire nationale très contraignante pour les collectivités, va impacter très durement la production du logement en Île-de-France », résume ainsi le groupement francilien, qui rappelle que la crise du logement est déjà très sévère en Île-de-France.

