Hervé Legros, le PDG du promoteur immobilier Alila, spécialisé dans les logements sociaux, a été mis en examen vendredi dernier pour harcèlement moral et travail dissimulé.

Selon les déclarations du parquet de Lyon, le président d'Alila, Hervé Legros, a été mis en examen pour « harcèlement moral au travail », « travail dissimulé », « faux et usage de faux », et pour « abus de biens sociaux ». Ce dernier a également été présenté devant le juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire.

L'épouse d'Hervé Legros avait également été impliquée dans cette affaire, mais la garde à vue à son encontre a été levée, a précisé la même source.

Déjà placé en garde en vue en janvier 2023

Alila, le groupe spécialisé dans le logement social, est dans la tourmente depuis un an déjà. L'ouverture d'une information judiciaire avait conduit à des perquisitions menées en janvier 2023 au siège d'Alila, ainsi qu'au domicile du dirigeant.

Fondé en 2007 par Hervé Legros, qui se décrit lui-même comme un « entrepreneur autodidacte », Alila a rapidement étendu son champ d'activité. Initialement axé sur les logements sociaux, le groupe a élargi son offre pour inclure le logement intermédiaire, comme le mentionne son site internet. Actuellement, le promoteur immobilier opère à travers plusieurs agences en France, couvrant des régions telles que l'Île-de-France, l'Aquitaine, la Bretagne, les Pays de la Loire, et Strasbourg pour l'est de la France.

Malgré son développement, l'entreprise a connu des turbulences avec cette affaire judiciaire. En 2020, son chiffre d'affaires s'élevait à 754 millions d'euros, selon un communiqué officiel d'Alila, mais cette mise en examen pourrait potentiellement entacher sa réputation et impacter sa situation financière à long terme.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : Hervé Legros