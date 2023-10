Le prêt à taux zéro va être augmenté et étendu jusqu'à fin 2024

Le ministre de l'Économie a annoncé une série de mesures visant à soutenir l'accès à la propriété. Parmi elles : l'augmentation du prêt à taux zéro (PTZ) à un maximum de 100 000 euros, sa prolongation jusqu'en 2024, et un élargissement du dispositif pour inclure davantage de ménages et de villes. De son côté, le président de la FFB, déplore un « effet d'annonce ».

Conscient des difficultés rencontrées par de nombreuses familles pour accéder à un crédit immobilier, le gouvernement a pris la décision de prolonger le Prêt à Taux Zéro (PTZ) jusqu'en 2024. « Nous voulons que le plus grand nombre possible de ménages aient accès à un crédit immobilier alors que cela devient extraordinairement difficile avec l'augmentation des taux » d'intérêt liée à l'inflation, a justifié le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire.

En effet, la France a assisté à une diminution significative des crédits immobiliers, passant de 20 milliards d'euros par mois à seulement 10 milliards.

Le PTZ élargi aux classes moyennes

Parmi les principales modifications apportées au PTZ, on note l'augmentation du montant maximum du prêt, qui passe de 80 000 euros à 100 000 euros. De plus, la part du PTZ, par rapport à d'autres prêts souscrits auprès des banques, sera augmentée pour les ménages modestes, passant de 40 % à 50 %.

Par ailleurs, « les classes moyennes y seront éligibles », alors qu'actuellement les personnes gagnant entre 2 500 € et 4 000 € euros n'y ont pas droit. « Cela fait six millions de personnes éligibles en plus », selon le ministre.

Le PTZ ciblera également 210 villes supplémentaires, dont Bordeaux, Auxerre, Besançon, Bidart, Le Mans. Une initiative qui devrait aider les ménages dans les zones où la demande de logements dépasse l'offre, permettant ainsi de répondre à la problématique de pénurie de logements dans ces régions.

Les maisons individuelles exclues du dispositif

Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment (FFB), a réagi en soulignant que malgré ces ajustements, la majorité du territoire reste exclue du PTZ. « Par rapport aux prévisions de base qui étaient d'enlever le prêt à taux zéro sur 93 % du territoire (...) tant mieux, mais on exclut encore à peu près 90 % du territoire », a-t-il commenté.

Cette exclusion des zones rurales, en particulier, a été qualifiée d’ « effet d'annonce » par M. Salleron, qui estime que les mesures actuelles ne sont pas à la hauteur des défis auxquels le secteur du bâtiment et le logement sont confrontés.

Concernant l'exclusion de la maison individuelle, le ministère l'a justifiée « par souci de cohérence avec nos objectifs de lutter contre l'artificialisation des sols ». Un argument partiellement recevable pour Olivier Salleron « aussi des friches à reconstruire, il y a des zones déjà imperméabilisées qui peuvent être utilisées et tout ça, on exclut », et estime que cette réforme priverait éventuellement 35 millions de citoyens français de la possibilité de contracter un prêt à taux zéro.

Ces mesures représentent un investissement substantiel de l'État, évalué à 850 millions d'euros. « C’est la preuve qu'on a voulu prendre le problème à bras-le-corps », a revendiqué de son côté M. Le Maire.

Simplifier les règles d'octroi du crédit immobilier

En plus de ces mesures, le ministre de l'Économie a appelé les banques à se mobiliser en offrant des prêts sans intérêt équivalents à ceux accordés par l'État. Selon lui, le Crédit agricole a déjà répondu favorablement à cette demande.

Enfin, Bruno Le Maire a exprimé sa volonté de travailler avec le gouverneur de la Banque de France pour « simplifier les règles d'octroi du crédit immobilier ». Les détails spécifiques n'ont pas été encore révélés.

Marie Gérald (Avec l'AFP)

Photo de Une : © AdobeStock