Rénovation des copropriétés : vers la création d’un nouveau prêt ?

Le financement des travaux de rénovation en copropriété est un sujet complexe en France, et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de copropriétés dégradées ou dites « fragiles » (à risques d’impayés ou d’endettement). Pour compléter le Plan Initiative Copropriétés, un rapport remis par la Banque des Territoires propose la création d’un nouveau prêt bancaire, et d’une garantie spécifique pour les banques.

Alors que la lutte contre les copropriétés dégradées est érigée en priorité pour le gouvernement, le ministre du Logement Patrice Vergriete annonce avoir reçu le rapport de la mission conduite par Kosta Kastrinidis, directeur des prêts de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts, concernant le financement de ces travaux et la création d’un nouveau prêt et d’une garantie spécifique pour les banques. Pour rappel, en 2018, le « Plan Initiative Copropriétés » était lancé par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour accompagner la rénovation des copropriétés dégradées, notamment dans les quartiers fragiles. Trois ans plus tard, un premier bilan de 81 286 copropriétés rénovées ou en cours de rénovation était dressé, et le gouvernement annonçait doubler le budget alloué à ce programme. À noter que 114 000 copropriétés seraient considérées comme « fragiles » (c’est-à-dire à risques d’impayés et d’endettement) en France. En juin dernier, le président Emmanuel Macron annonçait par ailleurs quatre opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national (ORCOD-IN) à Marseille, ville particulièrement impactée par le fléau de l’habitat indigne et des marchands de sommeil. Un nouveau prêt et une garantie pour les banques Ce jeudi, Kosta Kastrinidis, directeur des prêts de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts, a remis au ministre délégué au Logement un rapport concernant le financement de la rénovation des copropriétés. Ce rapport conseille notamment la création d’un nouveau prêt inspiré du modèle belge, qui serait délivré par les banques, et s’adresserait à toutes les copropriétés, « quelle que soit leur santé financière », pour permettre de financer des travaux de rénovation énergétique et de solidification du bâti. S’agissant des copropriétés fragiles accompagnées par les collectivités et l’État, la mission propose une garantie spécifique pour limiter le risque pour les banques. « La création d’un nouveau prêt et la mise en place d’un système de garantie adapté complèteront la boîte à outils nécessaire pour résoudre des situations trop longtemps bloquées, faute de financements », a réagi Patrice Vergriete, ministre délégué au Logement lors de la réception de ce rapport. « Nous nous réjouissons que nos propositions aient reçu un accueil aussi favorable de la part du gouvernement : nous les savons très attendues par tous les acteurs », s’est de son côté félicité Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock