Le Syndicat des Consultants Formateurs Indépendants (SYCFI) organise une conférence de presse mardi prochain en visioconférence et tiendra ses Assises les jours suivants, les 27 et 28 janvier, toujours en visioconférence. 2021 est l’année du 50ème anniversaire de la première Loi sur la formation professionnelle en France et le SYCFI tient à faire le point sur la situation et le rôle d’utilité sociale et économique des CFI face à la situation complexe dans laquelle se débattent les Français sur un plan professionnel : augmentation du nombre de personnes sans emploi, généralisation du télétravail, risque probable de faillites de nombreuses entreprises dès le mois de mars.

Que représente le SYCFI ?

Ce syndicat représente les 50.000 à 80.000 consultants formateurs indépendants de France. Ils constituent près de 75% des opérateurs de terrains pour la formation professionnelle sur tout le territoire. Cette présence et ses instances lui confèrent une crédibilité reconnue par l’État. Il est l’interlocuteur des Pouvoirs publics, notamment le Ministère du Travail, et le partenaire de Collectivités Territoriales. Martine Guérin, sa présidente, revient sur les origines et le rôle du SYCFI : « ce syndicat professionnel sociétaire, issu de la Loi Waldec Rousseau de mars 1884, a été fondé dans les années 70 par Pierre Julien Dubost qui sera présent à l’une de nos tables rondes le 28 janvier. Nous avons participé aux réunions préparatoires à la Loi du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel et à l’élaboration du référentiel Qualiopi ».

Le Consultant Formateur Indépendant, garant de la transformation professionnelle

Cette nouvelle loi donne davantage de responsabilités au CFI qui suit la personne qu’il forme, il est en contact avec elle, avant, pendant et après la formation pour la suivre quelque temps. Il s’agit d’une formation – prestation d’accompagnement et non plus d’une prestation sur une durée bien définie. Le CFI gère alors la formation en termes de matière, de contenu, de programme, de projet, de calendrier et aussi d’élargissement des ressources. Le consultant n’est plus un simple animateur de formation reconnu pour ses valeurs pédagogiques, il réalise une étude de besoins avant la formation et après sur sa mission pour permettre le meilleur retour d’expérience. Les CFI fournissent des prestations « sur-mesure » innovantes et en phase avec l’actualité. Ce n’est plus uniquement l’employeur qui dispose de l’initiative de la formation des salarié-es mais la personne qui cherche à se former. Elle bénéficie d’un droit Individuel à la Formation « le Compte Personnel de Formation » CPF, qu’elle gère elle-même, avec une mise à disposition de moyens financiers à raison de 500€ par année, et plafonné à 5000 euros.

Les assises du SYCFI s’adressent aux Chefs d’Entreprises (TPE-PME-ETI), aux cadres et manageurs, aux DRH et services RH, aux salariés ainsi qu’aux OPCO. Et aux organisations syndicales, aux organismes, aux experts et aux opérateurs concourant au développement des compétences. Des thèmes d’actualité comme l’accélération de la digitalisation, la généralisation du télétravail, l’évolution – mutation des métiers, les nouveaux métiers et la nécessité d’insérer près de 820 000 jeunes en inactivité, au chômage, sans diplôme et sans activité professionnelle seront des thèmes abordés lors de ces tables rondes.

Anne Connin