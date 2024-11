Architectes et professionnels de la maîtrise d'œuvre se forment à la rénovation énergétique

Afin d’aider les architectes et professionnels de la maîtrise d’œuvre à enrichir leur offre de services et répondre efficacement aux enjeux énergétiques et écologiques du secteur bâtiment, FEEBAT a conçu deux parcours de formation dédiés à la rénovation énergétique des maisons individuelles et des copropriétés.

Parcours DynaMOE de FEEBAT : des réponses concrètes pour gagner en efficacité Référence de la formation des professionnels sur la rénovation énergétique, FEEBAT accompagne depuis 2022 la montée en compétences des architectes et professionnels de la maîtrise d’œuvre. Pour ces interlocuteurs-clés sur les questions de conception globale et de diagnostic des bâtiments, la formation à la rénovation énergétique des bâtiments offre l’opportunité de développer leur expertise et de remporter de nouveaux marchés, en répondant aux nombreux enjeux environnementaux auxquels la filière fait face : les 500 000 logements à rénover chaque année. FEEBAT a donc conçu deux parcours de formations multimodales, adaptés à leur marché. L’objectif : former une maîtrise d’œuvre dynamique au service de la rénovation énergétique, de la conception jusqu’au suivi des travaux. Parcours DynaMOE 1 dédié à la Maison Individuelle Le parcours DynaMOE 1 se décline en trois parties, chacune associée au savoir, savoir-faire et savoir-être que doivent intégrer l’architecte ou le maître d’œuvre pour réaliser un audit énergétique. À l’issue du parcours, les professionnels sauront mettre en œuvre un chantier de rénovation en prenant en compte tous les facteurs relatifs à la performance énergétique et pourront notamment : Mener un audit énergétique en identifiant les pathologies à risque

Proposer des solutions performantes sur l’enveloppe et les équipements

Identifier les aides financières adaptées au projet

Formuler des scenarios de rénovation, globale et par étapes

Adopter les bonnes pratiques pour coordonner les différents corps de métier intervenant sur le chantier Le parcours DynaMOE 1 de FEEBAT octroie la possibilité, sous condition, d’être reconnu auditeur énergétique en maison individuelle. Parcours DynaMOE COPRO dédié à la copropriété Le parcours DynaMOE COPRO aide, quant à lui, les architectes et professionnels de la maîtrise d’œuvre à concevoir et à mettre en place un projet de rénovation énergétique en copropriété. Il leur permet d’appréhender tous les volets de cet écosystème, qu’ils soient : techniques : identifier les facteurs technologiques, pathologiques…

humains : convaincre les copropriétaires en s’appuyant sur l’audit énergétique

financiers : explorer la soutenabilité financière des scénarios envisagés. Suivre le parcours DynaMOE COPRO de FEEBAT permettra aux architectes et maîtres d’œuvre en activité de développer leur marché sur la rénovation énergétique des copropriétés et d’être reconnu auditeur énergétique en copropriété, sous condition (décret de 2018 modifié en 2021). Les professionnels qui ont déjà suivi DynaMOE COPRO témoignent de sa capacité à faire comprendre « comment aborder la question complexe du copropriétaire » et « comment les embarquer et les convaincre pour aller vers une rénovation énergétique vertueuse ». DynaMOE COPRO « apporte un éclairage sur les différents types d’outils qui existent au sein de la rénovation énergétique, ainsi que les différentes obligations qui sont relatives à ces différents outils ». Des formations de qualité reconnues par la filière Les parcours DynaMOE de FEEBAT offrent des modalités distancielles et présentielles qui s’adaptent à l’emploi du temps des architectes et professionnels de la maîtrise d’œuvre, pour une intégration des connaissances efficace et un bénéfice rapide. Ils sont dispensés par des organismes de formation et formateurs sélectionnés par le programme FEEBAT sur la base d’un ensemble de critères techniques et pédagogiques. Les organismes de formation habilités par FEEBAT sont référencés sur le site du programme et permettent aux professionnels de profiter de conditions de prise en charge avantageuses, via le dispositif des CEE. Découvrir les formations pour architectes et maîtres d’œuvreexit_to_app Découvrir les formations pour professionnels du bâtimentexit_to_app