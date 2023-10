Le ministre du Logement s'est dit ouvert à l'expérimentation de subventions délivrées par l'Anah aux travaux d'auto-rénovation. Une idée que la FFB estime dangereuse.

La rénovation énergétique en France est bel est bien au coeur des projets législatifs. En témoignent le PLF 2024 mais aussi un dernier rapport parlementaire, qui appelle à faire de ce vaste chantier - à la fois technique, administratif, et environnementale - une priorité.

En parallèle, le ministre du Logement Patrice Vergriete répondait le 3 octobre à une question de Marie-Christine Dalloz, députée du Jura (LR). L’élue interpellait le ministère sur les déclarations, fin mai dernier, de Valérie Mancret-Taylor, directrice de l’agence nationale de l'habitat (Anah), ouverte sur « la possibilité d'ouvrir l'accès aux subventions délivrées par cet organisme aux bricoleurs chevronnés ».

« D’après l'enquête TREMI (2020), 29 % des travaux de rénovation énergétique réalisés entre 2017 et 2019 ont fait intervenir de l'auto-rénovation. Par ailleurs, selon une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (2022), l'épidémie de Covid aurait depuis 2020 fortement accéléré la progression de l'auto-rénovation : les magasins de bricolage ont vu leur chiffre d'affaire augmenté de +17 % entre 2020 et 2021 », contextualise Patrice Vergriete dans une réponse diffusée dans le Journal Officiel.

Aux yeux du ministre du Logement, l’auto-rénovation peut être une réponse à plusieurs contraintes : tension sur l'offre de professionnels du bâtiment dans certains territoires, limiter le coût des travaux, mais aussi contrôler par eux-mêmes leur réalisation et leur impact réel en termes de consommation énergétique. Mais l’auto-rénovation - y compris accompagnée (ARA) - ne peut pas percevoir d’aides à la rénovation énergétique, soumises à diverses conditions, et notamment à l'obtention du label Reconnu Garant de l'Environnement (RGE).

« Une analyse de cette expérimentation est en cours, et des travaux sont également lancés afin d'étudier les possibles soutiens de l'État en faveur de l’ARA. Ces travaux doivent notamment étudier les moyens qui permettront de lever les obstacles actuels au développement de l'ARA : le manque de cadre juridique, le contrôle de la qualité des travaux, le manque d'offres de formation des professionnels, ainsi que l'éventuelle ouverture de certaines aides financières à destination de cette pratique », annonce cependant Patrice Vergriete. Une possibilité que la Fédération Française du Bâtiment (FFB) réprouve.

La FFB redoute une promotion de l’« amateurisme »



Derrière l’éventuelle ouverture d’aides financières aux bricoleurs chevronnés, la FFB craint plusieurs dérives. D’abord les risques de travail dissimulé.

« Alors même que la profession dénonce déjà l’activité des micro-entrepreneurs réalisée chez des particuliers sans réel contrôle. Avec 600 000 salariés intervenant dans les entreprises détentrices du label « RGE », le secteur du bâtiment saura s’adapter à la montée en puissance de ce marché de la rénovation énergétique », lit-on dans leur communiqué.

Olivier Salleron, président de la FFB, s’oppose à un dispositif qui vise à « promouvoir l’amateurisme dans un domaine où plus que jamais nous avons besoin de compétences acquises et mises régulièrement en pratique ».

Autre inquiétude du président de la fédération : « Qui assurera les propriétaires en cas de travaux mal réalisés ? Pour développer le marché, il serait plus judicieux d’élargir les critères d’éligibilité de MaPrimeRénov’ à un plus grand nombre de Français », a-t-il estimé.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock