Le nouveau ministre chargé du Logement a tenu sa première conférence publique à Bunus, dans les Pyrénées-Atlantiques. L’occasion pour Patrice Vergriete de préciser la feuille de route de sa politique. Si le successeur d’Olivier Klein assume certaines positions controversées du gouvernement, il souhaite également plus de pouvoir pour les élus locaux et accélérer la rénovation énergétique.

C’est dans le Pays basque que le nouveau ministre délégué chargé du Logement s’est rendu pour détailler les contours de sa politique. Patrice Vergriete était ce vendredi 25 août à Bunus, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour participer aux entretiens d’Inxauseta. Plusieurs personnalités du monde du logement faisaient face au successeur d’Olivier Klein. Celui-ci s’est attelé à défendre certaines positions décriées du gouvernement, mais aussi à rassurer les acteurs du secteur dans la région, particulièrement impactée par la crise du logement.

Assumer ses positions et responsabiliser les élus locaux

Début juin, l’exécutif a présenté plusieurs propositions tirées du Conseil national de la refondation sur le Logement. Certaines de ces mesures, censées apporter des solutions à la crise du logement en cours, ont été mal perçues par une majorité des acteurs du secteur. Parmi elles, la suppression programmée de la niche fiscale Pinel et le recentrage du prêt à taux zéro. Des choix assumés par Patrice Vergriete, qui a déclaré ne pas chercher « la mesure magique, le bricolage, le machin qui va faire qu’on va relancer artificiellement une production qui doit se poser de nouvelles questions ».

Par ailleurs, le nouveau ministre du Logement a tenu à rassurer son auditoire, principalement composé d’acteurs du secteur et d’élus locaux basques. Pour ces derniers, la crise du logement qui touche la région s’explique en partie par un trop grand nombre de résidences secondaires et de meublés touristiques type Airbnb, qui empêchent les locaux de se loger. En réponse à cela, M. Vergriete souhaite donner plus de pouvoir aux élus locaux afin d’encadrer les loyers. Il est également, « à titre personnel », favorable à ce que les élus locaux puissent l’appliquer ou non sans demander l’autorisation à l’État comme c’est le cas actuellement.

#Inxauseta ️ « Il faut donner plus d’outils aux collectivités locales pour faire de la régulation du marché du logement » pic.twitter.com/jcYl8INnRD — Patrice Vergriete (@P_Vergriete) August 25, 2023

Concernant les meublés touristiques, Patrice Vergriete concède qu’une réforme de la fiscalité sur ce type de logement « prendra sans doute un petit temps ».

Mettre les bouchées doubles sur la rénovation énergétique

Sur la question de la rénovation énergétique, le ministre du logement veut « massifier les opérations », jugeant que « les opérations maison par maison, immeuble par immeuble, ça ne permet sans doute pas de structurer une filière ». Par endroits, il sera même nécessaire de démolir et reconstruire selon le ministre, et ce, malgré le coût écologique et patrimonial des démolitions.

Se pose également la question de l’incompatibilité de certains bâtiments français avec la rénovation énergétique. Pour Patrice Vergriete, il est nécessaire de sensibiliser les ABF sur le sujet. En effet, les Architectes des bâtiments de France sont parfois accusés de bloquer des chantiers au nom de la défense du patrimoine architectural.

Jérémy Leduc

Photo de Une : X @P_Vergriete