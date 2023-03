Proposition de loi sur la sous-traitance : la Capeb appelle à aller plus loin

Une proposition de loi déposée par le député Pierre Morel-à-l’Huissier propose de limiter la sous‑traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés, et au troisième rang pour les marchés non allotis. Si la Capeb se félicite de l’esprit de cette loi, elle appelle à aller plus loin, et à limiter la sous-traitance à un rang. Explications.