Salaire BTP : focus sur le métier de grutier

Quel est le salaire net d’un grutier débutant ? Entre 1 900 € et 2 200 € nets par mois, avec possibilité de hausse selon les heures et primes.

Le grutier travaille sur les chantiers du BTP, le grumier transporte du bois (grumes) dans le secteur forestier. Un grutier gagne-t-il bien sa vie ? Oui, jusqu'à 3 800 € brut, voire plus en indépendant ou avec ancienneté. Forte demande dans le BTP.