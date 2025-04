Salaire BTP : focus sur le métier de maçon

Le maçon est un expert du BTP. Il construit des bâtiments et ouvrages en briques, pierres ou béton, assurant la solidité et la durabilité des structures.

Le métier de maçon : un pilier de la construction

→ Missions principales :

Préparer les fondations et couler les dalles en béton.

Monter les murs, cloisons et façades en briques, parpaings ou pierres.

Réaliser des enduits et des finitions.

Poser des structures préfabriquées (escaliers, linteaux, poutres).

Assurer la rénovation et la restauration de bâtiments anciens.

Le maçon exerce en extérieur comme en intérieur, parfois dans des conditions climatiques difficiles, avec des règles strictes de sécurité.

Quelle formation pour devenir maçon ?

L'accès au métier se fait par plusieurs formations :

Formation Durée Objectif CAP Maçon 2 ans Formation de base pour exercer le métier BAC PRO Technicien du bâtiment (gros oeuvre) 3 ans Approfondissement des compétences techniques BP Maçon 2 ans Spécialisation sur des chantiers plus complexes BTS Bâtiment ou Travaux Publics 2 ans Accès à des postes d'encadrement Certifications spécifiques Variable Formation aux métiers écologiques, maçonnerie traditionnelle, béton armé

Analyse des salaires : combien gagne un maçon ?

Le salaire d'un maçon varie selon son expérience, sa spécialisation et la région d'exercice.

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 300 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 400 - 2 900 € 16 - 19 € Expérimenté (+7 ans) 3 000 - 3 800 € 19 - 25 €

Facteurs influençant la négociation salariale

Plusieurs éléments peuvent faire grimper la rémunération :

Compétences spécifiques : maîtrise des matériaux modernes, maçonnerie traditionnelle, béton armé.

Expérience et rapidité d'exécution : un maçon efficace peut prétendre à un salaire plus élevé.

Localisation : certaines régions proposent des salaires plus attractifs.

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 500 - 3 900 € 17 - 26 € PACA 2 400 - 3 700 € 16 - 25 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 300 - 3 500 € 15 - 23 € Occitanie 2 100 - 3 400 € 14 - 22 € Hauts-de-France 2 000 - 3 200 € 13 - 21 €

Perspectives d'évolution et hausses de salaire

Un maçon peut accéder à des postes mieux rémunérés :

Poste Salaire brut mensuel Chef d'équipe maçonnerie 3 200 - 4 800 € Conducteur de travaux gros oeuvre 4 000 - 5 500 € Maçon indépendant Plus de 6 000 € selon l'activité et la clientèle

Le métier de maçon reste un pilier du BTP, avec une forte demande pour les travaux de construction et de rénovation. Avec de l'expérience et des spécialisations, un maçon peut rapidement voir son salaire évoluer et accéder à des postes à responsabilités ou devenir entrepreneur.

Par Camille Decambu