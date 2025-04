Salaire BTP : focus sur le métier d'étancheur

Spécialiste du BTP, l'étancheur protège toitures, façades et ouvrages enterrés contre l’eau et l’humidité, garantissant solidité et durabilité des bâtiments.

Le métier d'étancheur : un expert de la protection des bâtiments → Missions principales : Préparer et nettoyer les surfaces avant intervention.

Appliquer des revêtement imperméables (bitume, résine, PVC, membranes synthétiques).

Assurer l'isolation thermique et acoustique en complément de l'étanchéité.

Réaliser des interventions sur toitures, terrasses, parkings et sous-sols.

Vérifier l'étanchéité et effectuer des réparations en cas de fuite. L'étancheur travaille principalement en extérieur, souvent en hauteur et sur des surfaces inclinées. Le métier demande une excellente condition physique et le respect strict des règles de sécurité. → Pour aller plus loin : une nouvelle application SFIC pour les étancheurs, plaquistes et calorifugeurs Quelle formation pour devenir étancheur ? L'accès au métier d'étancheur passe par plusieurs formations spécialisées : Formation Description CAP Étancheur du bâtiment et des travaux publics Formation de base pour exercer le métier BAC PRO Interventions sur le patrimoine bâti, option étanchéité Permet de se spécialiser en rénovation BP Étanchéité du bâtiment et travaux publics Apporte des compétences avancées BTS Enveloppe du bâtiment Ouvre la voie à des postes d'encadrement Formations complémentaires Certification en isolation thermique, travail en hauteur, techniques spécifiques d'étanchéité liquide ou membrane Analyse des salaires : combien gagne un étancheur ? Le salaire d'un étancheur dépend de son expérience, de ses spécialisations et de la région où il exerce. Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 300 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 400 - 2 900 € 16 - 19 € Expérimenté (+7 ans) 3 000 - 3 800 € 19 - 25 € → À lire aussi : notre article sur les salaires dans le BTP en 2025 Facteurs influençant la négociation salariale Plusieurs éléments jouent un rôle dans la rémunération d'un étancheur : Compétences spécifiques : maîtrise des nouvelles technologies d'étanchéité (eco-matériaux, membranes modernes).

: un étancheur qualifié peut prétendre à un meilleur salaire. Région : les salaires varient en fonction de la demande locale et du coût de la vie. Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 500 - 3 900 € 17 - 26 € PACA 2 400 - 3 700 € 16 - 25 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 300 - 3 500 € 15 - 23 € Occitanie 2 100 - 3 400 € 14 - 22 € Hauts-de-France 2 000 - 3 200 € 13 - 21 € Évolution de carrière et perspectives Un étancheur peut évoluer vers des postes mieux rémunérés : Poste Salaire brut mensuel Chef d'équipe en étanchéité 3 200 - 4 800 € Conducteur de travaux en enveloppe du bâtiment 4 000 - 5 500 € Étancheur indépendant Plus de 6 000 € selon l'activité Le métier d'étancheur est indispensable dans le BTP, avec une demande croissante due aux exigences d'isolation et d'imperméabilisation des bâtiments. Grâce à l'expérience et aux spécialisations, un étancheur peut rapidement voir son salaire évoluer et accéder à des postes à responsabilités ou devenir entrepreneur. → Découvrez tous les salaires du BTP dans notre dossier spécial Par Camille Decambu